Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Görögország 0–0

Női kosár NB I: a Szekszárd búcsúztatásával elődöntős a TFSE

2026.03.31. 20:07
A harmadik meccset magabiztosan teljesítette a TFSE (Fotó: TFSE/Facebook)
Címkék
TARR KSC Szekszárd TFSE női kosárlabda NB I
Ellenfelet kapott az alapszakaszgyőztes NKA Universitas Pécs a női kosárlabda NB I-ben: a keddi játéknapon a TFSE második sikerét aratta a Szekszárd elleni párharcban, így a budapestiek jutottak be a legjobb négy közé.

A két csapat sorsdöntő meccse nem sok izgalmat hozott, a TFSE az első három negyedet kivétel nélkül behúzta, ráadásul nem is minimális különbséggel.

Magyar Bianka csapata, a Szekszárd az utolsó játékrészben kozmetikázott az eredményen, de a továbbjutástól távol állt a keddi találkozón.

Az elődöntő másik ágán a tavalyi döntő újrajátszása lesz, vagyis a DVTK HUN-THERM és a Sopron Basket csap össze egymással.

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
TARR KSC Szekszárd–TFSE 69–82 (12–18, 18–24, 19–27, 20–13)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 1–2

 

Ezek is érdekelhetik