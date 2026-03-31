Női kosár NB I: a Szekszárd búcsúztatásával elődöntős a TFSE

A két csapat sorsdöntő meccse nem sok izgalmat hozott, a TFSE az első három negyedet kivétel nélkül behúzta, ráadásul nem is minimális különbséggel.

Magyar Bianka csapata, a Szekszárd az utolsó játékrészben kozmetikázott az eredményen, de a továbbjutástól távol állt a keddi találkozón.

Az elődöntő másik ágán a tavalyi döntő újrajátszása lesz, vagyis a DVTK HUN-THERM és a Sopron Basket csap össze egymással.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

TARR KSC Szekszárd–TFSE 69–82 (12–18, 18–24, 19–27, 20–13)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 1–2