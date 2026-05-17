Kikapott a Viborgtól, nem lett bronzérmes az Esztergom az Európa-ligában



NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, DIJON

A 3. HELYÉRT

VIBORG HK (dán)–MOL ESZTERGOM 35–30 (19–13)

VIBORG: L. JENSEN – Schmidt 3, C. Thomsen 3, HALD 12, Thestrup, Martinsen, FISKER 5. Csere: S. Kristensen (kapus), J. MITTÚN 4, Baumann 4 (3), Petersen 2, Söndergaard 2 (2), Veilgaard, Hykkelbjerg, Örtemark. Edző: Anders Friis

ESZTERGOM: Bukovszky – Kovács Anett 4, BALLAI B. 8 (2), HORVÁTH F. 4, Kisfaludy, Faragó Lea 5 (2), Hajtai 3. Csere: Herczeg L. (kapus), Majoros K., Varga Emília 1 (1), Szucsánszki, Szmolek 3, Teplán 1, Jacques, Schatzl Natalie 1. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–3. 11. p.: 6–7. 14. p.: 9–7. 21. p.: 11–11. 26. p.: 14–13. 36. p.: 21–14. 40. p.: 25–17. 49. p.: 28–24. 53. p.: 31–25

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 9/5

MESTERMÉRLEG

Anders Friis: – Szoros mérkőzésre számítottunk. Boldogok vagyunk, hogy sokat tudtunk futni és gyors gólokat szerezni, ez nagyban hozzájárult a győzelmünkhöz.

Elek Gábor: – Nem volt könnyű talpra állni az eldöntő után. Megérdemelte a győzelmet a Viborg, több energiája maradt. Az első félidő végén bosszantó hibákat követtünk el, felesleges kiállításokat kaptunk, hétméterest rontottunk. Fiatal átlagéletkorú csapattal érkeztünk, nagyon sok tapasztalatot szerezhettünk, amelyből tanulhatunk a jövőben.

ÖSSZEFOGLALÓ

Eddig sem kellett, hogy nyomást érezzenek az esztergomi női kézilabdázók, de az Európa-liga vasárnap délutáni helyosztóján aztán pláne felszabadultan futhattak ki a pályára a dán Viborg ellen. Elek Gábor nemzetközi kupaújonc együttese az elődöntőben nagy meccset vívott a négyes döntőt megrendező francia Dijonnal, amely csak óriási küzdelemben a hajrában tudott fordítani és fináléba jutni. Az elmúlt három évben nem akármilyen fejlődési ívet bejáró, ebben az idényben is kiválóan menetelő Esztergom csakis épülhet az ehhez hasonló megméretésekből. Mindkét franciaországi találkozón a fiatal magyar belső hármas, Ballai Borbála (23 éves), Horváth Fanni (20) és Faragó Lea (20) kezdett, ami szintén fontos a jövőépítés szempontjából.

Fotó: Kovács Péter

VÉLEMÉNY FARAGÓ Lea, az Esztergom balátlövője: – Meglepetés volt már a négyes döntőbe jutásunk is, nagyon büszke vagyok a csapatra, mert az első perctől kezdve a végéig küzdöttünk. Nehéz volt ez a mérkőzés is és a teljes hétvége is, tanulni jöttünk és reméljük, hogy jövőre újra elérjük a helyosztókat és még többet érhetünk el.

A helyosztón tempósan kezdtek a csapatok, úgy tűnt, túltették magukat a szombati csalódáson. Izgalmas és feszült volt a küzdelem és sokáig kiegyenlített. Negyed óra után Elek cserékkel próbált frissíteni, az első félidő záró kilenc perce 11–11-ről indult, de a hajrá egyértelműen a dánoké volt, akik fizikailag és mentálisan is frissebbnek, összeszedettebbnek tűntek. Három hétméterest is kihagytak az esztergomiak, akik védekezésben nem tudtak mit kezdeni a vibrogi beállókkal, a rivális hatékonyan használta ki a magyar védelmi fal közepén lévő nagy lyukakat. A Viborg egy 8–2-es sorozattal hatgólos (19–13) előnnyel mehetett be az öltözőbe a szünetben.

A második felvonás sem alakult jól, a különbség csak tovább nőtt. Hiába zúgott a lelátón a „Harcoljatok, harcoljatok!” az ezúttal is nagy odaadással szurkoló esztergomi szurkolótábortól, az utolsó húsz percnek 25–17-es vezetéssel vághatott neki az egyre több gyors gólt szerző, abszolút lelki fölényben játszó északi együttes. Az 50. percre azonban néhány elrontott viborgi akciónak is köszönhetően négy gólt sikerült ledolgozni a hátrányból, összeszorított fogakkal küzdöttek és mentek előre Ballaiék, azonban fontos pillanatban maradt ki ziccer, hétméteres és jött egy bosszantó támadó hiba is, így az utolsó percek sajnos izgalommentesen alakultak, a Viborgé lett a bronzérem.

Az Esztergom ugyan mindkét mérkőzését elveszítette a négyes döntőben, de összességében idővel majd büszkén tekinthet vissza története első nemzetközi idényére, amelyben egyből letette a névjegyét. 35–30