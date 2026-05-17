61 év után újra osztrák bajnok a Linzer ASK

A Linz május 1-jén hódította el az Osztrák Kupát, vasárnap pedig a bajnoki címet is megszerezte – 61 év után ismét duplázott a Duna-parti acélváros csapata.

Az osztrák Bundesliga bajnoki címért vívott rájátszás utolsó fordulójában a Linzer Athletik-Sport-Klub 3–0-ra nyert az Austria Wien otthonában. Üldözője, a két ponttal mögötte álló Sturm Graz így hiába győzte le a Rapid Wient, nem tudta beérni.

Redzic Damir kezdőként 61 percet játszott a Salzburgban, amely 3–1-re kikapott otthon a Hartbergtől. A bécsi lila-fehérek vereségével a salzburgiak bronzérmet szereztek.

OSZTRÁK BUNDESLIGA

32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Austria Wien–LASK Linz 0–3

Red Bull Salzburg–Hartberg 1–3

Sturm Graz–Rapid Wien 2–0