61 év után újra osztrák bajnok a Linzer ASK

V. J.
2026.05.17. 16:43
osztrák Bundesliga LASK LASK Linz
Az 1964–1965-ös idény után ismét elhódította az osztrák bajnoki címet a Linzer Athletik-Sport-Klub labdarúgócsapata.

A Linz május 1-jén hódította el az Osztrák Kupát, vasárnap pedig a bajnoki címet is megszerezte – 61 év után ismét duplázott a Duna-parti acélváros csapata.

Az osztrák Bundesliga bajnoki címért vívott rájátszás utolsó fordulójában a Linzer Athletik-Sport-Klub 3–0-ra nyert az Austria Wien otthonában. Üldözője, a két ponttal mögötte álló Sturm Graz így hiába győzte le a Rapid Wient, nem tudta beérni.

Redzic Damir kezdőként 61 percet játszott a Salzburgban, amely 3–1-re kikapott otthon a Hartbergtől. A bécsi lila-fehérek vereségével a salzburgiak bronzérmet szereztek.

OSZTRÁK BUNDESLIGA
32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Austria Wien–LASK Linz 0–3
Red Bull Salzburg–Hartberg 1–3
Sturm Graz–Rapid Wien 2–0

 

