Nemzeti Sportrádió

Női kosár NB I: a Dávid Kornél Akadémia nagy csatában legyőzte a Győrt

K. Zs.K. Zs.
2026.03.29. 19:52
Kirsten Deans (fehér mezben) 26 ponttal vette ki a részét a székesfehérváriak győzelméből (Fotó: MKOSZ)
Címkék
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia UNI Győr női kosárlabda NB I
A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia fordulatos mérkőzésen 76–73-ra legyőzte a Győrt a női NB I alsóházi rájátszásának vasárnapi mérkőzésén.

A két legrosszabb formában lévő csapat találkozott egymással, a hazaiak hat, a vendégek pedig tizennégy bajnokit veszítettek el sorozatban.

Vasárnap este végül a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiának sikerült megtörnie a rossz sorozatot, pedig a győriek az első negyedben 12 ponttal is vezettek. A hazaiak később ledolgozták jelentős hátrányukat, sőt a harmadik játékrészben tízpontos előnyre tettek szert, amelyből nyolcat megtartottak az utolsó etap kezdetéig.

A győriek azonban nem adták fel, visszavették a vezetést, de az izgalmas végjátékban a fehérvári együttes bizonyult jobbnak.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazaiak amerikai légiósa, Kirsten Deans volt 26 ponttal és hét lepattanóval.

(MTI)

NŐI KOSÁRLABDA NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–UNI Győr 76–73 (17–25, 23–16, 21–12, 15–20)
Jegyzőkönyv később…

AZ ÁLLÁS      
1. Cegléd

23

7

16

1460–1765

0.652 

30 

2. Dávid Kornél KA

23

5

18

1674–2076

0.609 

28 

3. Győr

23

3

20

1564–2002

0.565 

26 

4. Szigetszentmiklós

23

2

21

1427–2058

0.543 

25 

 

 

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia UNI Győr női kosárlabda NB I
