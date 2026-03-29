Női kosár NB I: a Dávid Kornél Akadémia nagy csatában legyőzte a Győrt
A két legrosszabb formában lévő csapat találkozott egymással, a hazaiak hat, a vendégek pedig tizennégy bajnokit veszítettek el sorozatban.
Vasárnap este végül a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiának sikerült megtörnie a rossz sorozatot, pedig a győriek az első negyedben 12 ponttal is vezettek. A hazaiak később ledolgozták jelentős hátrányukat, sőt a harmadik játékrészben tízpontos előnyre tettek szert, amelyből nyolcat megtartottak az utolsó etap kezdetéig.
A győriek azonban nem adták fel, visszavették a vezetést, de az izgalmas végjátékban a fehérvári együttes bizonyult jobbnak.
A mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazaiak amerikai légiósa, Kirsten Deans volt 26 ponttal és hét lepattanóval.
(MTI)
NŐI KOSÁRLABDA NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–UNI Győr 76–73 (17–25, 23–16, 21–12, 15–20)
Jegyzőkönyv később…
|AZ ÁLLÁS
|1. Cegléd
23
7
16
1460–1765
0.652
30
|2. Dávid Kornél KA
23
5
18
1674–2076
0.609
28
|3. Győr
23
3
20
1564–2002
0.565
26
|4. Szigetszentmiklós
23
2
21
1427–2058
0.543
25