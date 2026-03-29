Női kosár NB I: a Dávid Kornél Akadémia nagy csatában legyőzte a Győrt

A két legrosszabb formában lévő csapat találkozott egymással, a hazaiak hat, a vendégek pedig tizennégy bajnokit veszítettek el sorozatban.

Vasárnap este végül a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiának sikerült megtörnie a rossz sorozatot, pedig a győriek az első negyedben 12 ponttal is vezettek. A hazaiak később ledolgozták jelentős hátrányukat, sőt a harmadik játékrészben tízpontos előnyre tettek szert, amelyből nyolcat megtartottak az utolsó etap kezdetéig.

A győriek azonban nem adták fel, visszavették a vezetést, de az izgalmas végjátékban a fehérvári együttes bizonyult jobbnak.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazaiak amerikai légiósa, Kirsten Deans volt 26 ponttal és hét lepattanóval.

(MTI)

NŐI KOSÁRLABDA NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–UNI Győr 76–73 (17–25, 23–16, 21–12, 15–20)

Jegyzőkönyv később…