Kopácsi Ákos: Zlatko Jovanovic bízik bennem

– Négy közé jutás a Magyar Kupában, fordulókkal az alapszakasz vége előtt biztos playoffszereplés: mitől ilyen erős most a Honvéd?

– Nagyon sokat segít, hogy a magyar mag nem sokat változott az évek során – válaszolta Kopácsi Ákos, a tabella hetedik helyén álló Endo Plus Service-Honvéd 25 éves irányítója. – Érződik az is, hogy három éve ugyanaz az edzőnk, biztos alapra lehet tehát építeni. A légiósok beépültek, nagyon jó és kemény munkát végzünk hétről hétre, és jöttek is az eredmények. Valerio-Bodon Vincentet leszámítva elkerültek minket a sérülések, a rendszerünk jól működik, főleg a védekezés, de vannak kitűnően támadó külföldi játékosaink is, összességében ez lehet a kulcs.

– Hosszú évek óta itt játszik, ez a negyedik évadjuk az élvonalban a visszajutás óta. Tényleg most a legjobbak?

– Nagyon nehéz megmondani. Két éve is bejutottunk a rájátszásba, akkor az idény végére álltunk össze, nehéz volt az évad eleje, nyolcadikként a Falcót kaptuk a negyeddöntőben, talán ha mással játszunk, többre jutunk. Idén is megpróbáljuk elkerülni a szombathelyieket és persze a Szolnokot is, erre még van esélyünk. Teljesen más az az idény és a mostani, nem könnyű az összehasonlítás, pláne, hogy akkor még volt fiatalszabály, most nincs.

– Mint említette is, a bosnyák Zlatko Jovanovic 2023 nyara óta edzi önöket. Szeret vele dolgozni, fontos szereplője a sikereiknek?

– Igen, nagyon szeretek vele dolgozni, megbízik bennem, ami nagyon sokat jelent, felszabadultabban tudok így játszani. Sokat számít az is, hogy kialakította a rendszerét, ami úgy tűnik, működik, összerakta a védekezést, és támadásban is látszik, kik játsszák a főszerepet. A védekezésben majdnem mindenkire szükség van, a keret mind a tizenkét tagját használja, a légiósokat is ragyogóan beépítette a rendszerbe.

– Egy győzelemre vannak a negyedik helytől – nézegetnek feljebb?

– Mindenképpen szeretnénk előrelépni, de most azt is nehéz megmondani, kit kapunk, ha ez sikerül. A harmadik helytől a hetedikig bármi lehet, a dobogós Kaposvár is csak két győzelemre van. Három olyan ellenfél jön, amelyből kettőt, a Kecskemétet és a Sopront legyőztük az első alkalommal, míg a Pécstől a végén kaptunk ki, meg lehet tehát nyerni ezeket, reméljük is a legjobbakat.

– Pénteken Kecskeméten mire számít? Kellemetlen ellenfél, de nincs jó formában.

– Mindig nagyon nehéz ellene játszani, tapasztalt játékosok alkotják, megpróbáljuk nem felvenni a ritmusukat. Nehéz olyanokkal szemben, akik ennyire tudnak kosárlabdázni, de ha nem alkalmazkodunk hozzájuk, hanem a saját játékunkat játsszuk, nem lesz nagyobb problémánk.

– Bízik benne, hogy meglepetést szerezhetnek a playoffban?

– Aki odakerül, szeretne legalább az első körből továbbmenni, és ha ez sikerül, már éremért játszhat. Ha a Falco vagy a Szolnok lesz az ellenfelünk, meglepetést szereznénk, a többiek közül csak az Alba és a Kaposvár ellen nem tudtunk nyerni az alapszakaszban, a Pakssal és a DEAC-cal szemben igen. Nagyon örülnénk, ha bejutnánk a legjobb négybe, de ez még nagyon messze van.

Pénteken nemcsak a Kecskemét és a Honvéd, hanem a Falco és a Körmend is találkozik, a vasi klasszikusnak elsősorban a vendégek szempontjából van jelentős tétje. Kocsis Tamás együttese ugyanúgy tíz győzelmet számlál, mint a Sopron KC, amely a legutóbbi négy mérkőzését elveszítette – a Körmend a legutóbbi három alkalommal nyert, vagyis a tendencia neki kedvez. Szombathelyen diadalmaskodni azonban nagy fegyvertény, viszont decemberben otthon 20 ponttal, 99–79-re győzött a Körmend, amerikai irányítója, Jalen Moore akkor elképesztően játsz­va 32 pontot szerzett, valamint nyolc gólpasszt adott, és leszedett három lepattanót. Következik az újabb „el Vasico”!

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 24. FORDULÓ

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Endo Plus Service-Honvéd

18.30: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Egis Körmend