Átadták a Soproni Darazsak Campus komplexumot

Az ünnepségen Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy az elmúlt 16 évben a kormány a sportot stratégiai ágazatként kezelte és fontosnak tartotta, hogy a létesítmény-fejlesztésben nagyot lépjen előre.

„Mindannyian érzékelhetjük, hogy a kosárlabdasportban és más sportágakban is óriási arányban valósult meg ez a fajta létesítmény-fejlesztés, amihez szakmai támogatási programok és akadémiai program is társult” – tette hozzá. Elmondta, hogy igyekeztek megerősíteni az edzői szakmát, a sportolóknak pedig olyan körülményeket kialakítani, hogy nekik valóban csak a teljesítménnyel kelljen foglalkozniuk. Kiemelte, hogy a felnőtt női kosárlabda-válogatott is megmutatta, hogy képes sikerekre, és kijutott a világbajnokságra.

Schmidt Gábor hangsúlyozta, hogy a kormány és a sportért felelős államtitkárság ott van a kosárlabda sportág mögött és minden sportolni vágyó mögött.

Barcza Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kampuszt egymilliárd forint direkt kormányzati támogatásból és kétmilliárd forint társaságiadó (TAO) támogatásból valósították meg. Elmondta, hogy egy korábbi épület rekonstrukciójával és bővítésével egyebek mellett hatvan férőhelyes kollégiumot, sportmenzát, rehabilitációs részt és oktatótermeket alakítottak ki.

Molnár Balázs, a Darazsak Sportakadémia Kft. ügyvezetője azt hangsúlyozta, hogy a céljuk nem pusztán sportolókat nevelni, hanem olyan fiatalokat, akikben megvan az alázat, a fegyelem és akik az életben is megállják majd a helyüket.

A kampusz egy olyan hely, ami nyitott, épít és összeköt, ahol a fiatalok biztonságos, igényes környezetben fejlődhetnek és ahol a sport a legjobb értelemben vett nevelő erővé válik – fűzte hozzá.

Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) tiszteletbeli elnöke azt mondta, hogy 2010-ben a sportág 193 millió forintos költségvetéssel gazdálkodott és 24 ezer sportolója volt. Most a költségvetése több mint 10 milliárd forint és a sportolók száma eléri a 100 ezret. Hozzátette, hogy nemcsak létszámban, hanem minőségben is megerősödött a sportág és több más sportág is.

Bodnár Péter, az MKOSZ főtitkára megerősítve Szalay Ferenc szavait, azt mondta, hogy az MKOSZ 2010-ben azt a stratégiát hirdette meg, hogy 10 év alatt megduplázzák a sportolók létszámát. Ezt öt év alatt teljesítették, majd áttértek arra, hogy minőségben is növeljék az eredményeket. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy 28 év után a magyar női válogatott ebben a hónapban kijutott a világbajnokságra - mondta.

Farkas Ciprián, Sopron (Fidesz-KDNP) polgármestere arról beszélt, hogy az elmúlt években a Modern városok program révén a városban számtalan fejlesztés valósult meg.