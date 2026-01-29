NBA: Mitchellék kiütötték a Lakerst; újabb dupla dupla Wembanyamától

A Cleveland Cavaliers 129–99-re ütötte ki a Lakerst Donovan Mitchell 25 pontjával, Jaylon Tyson pedig 20 ponttal és hat gólpasszal járult hozzá az egymást követő ötödik sikerhez. A hazaiak végig uralták a találkozót, a lényeg már a harmadik negyedben eldőlt.

Indianapolisban izgalmas végjátékot láthatott a közönség: Pascal Siakam a negyedik negyedben 13 pontot dobott, az Indiana Pacers pedig egy 26–9-es rohammal zárta le a mérkőzést, így 113–110-re legyőzte a Chicago Bullst.

Bostonban az Atlanta Hawks folytatta remek sorozatát. Jalen Johnson 19 ponttal, 14 lepattanóval és hét assziszttal vezette csapatát 117–106-os sikerre a Celtics otthonában, amivel az Atlanta már négymeccses győzelmi szériánál jár.



Floridában Paolo Banchero volt a főszereplő, aki 31 pontot és 12 lepattanót jegyzett, az Orlando Magic pedig 133–124-re nyert a Miami Heat vendégeként.

Torontóban szinte egyetlen negyed döntött: Mikal Bridges 30 pontjából 19-et a harmadik játékrészben szerzett, a New York Knicks pedig sima, 119–92-es győzelmet aratott a Raptors felett.

Memphisben a Charlotte Hornets folytatta jó szériáját. Brandon Miller 26 pontig jutott, Miles Bridges 20-at tett hozzá, míg Moussa Diabaté 18 ponttal és karriercsúcsot jelentő 20 lepattanóval segítette csapatát a Grizzlies elleni sikerhez – ez már a Hornets egymást követő negyedik győzelme volt.

Dallasban a Minnesota Timberwolves diadalmaskodott: Julius Randle 31 ponttal volt a mezőny legeredményesebb játékosa, Anthony Edwards pedig 20 ponttal, hat lepattanóval és hat gólpasszal zárt a 118–105-ös idegenbeli győzelem során.

Salt Lake Cityben Stephen Curry 27 ponttal, Moses Moody pedig 26-tal vette ki a részét a Golden State Warriors 140–124-es sikeréből a Utah Jazz ellen.

Houstonban a San Antonio Spurs 16 pontos hátrányból állt fel, Victor Wembanyama pedig idénybeli 21. dupla dupláját jegyezte a Rockets elleni 111–99-es diadal alkalmával.

NBA

ALAPSZAKASZ

Cleveland Cavaliers–Los Angeles Lakers 129–99

Indiana Pacers–Chicago Bulls 113–110

Boston Celtics–Atlanta Hawks 106–117

Miami Heat–Orlando Magic 124–133

Toronto Raptors–New York Knicks 92–119

Memphis Grizzlies–Charlotte Hornets 97–112

Dallas Mavericks–Minnesota Timberwolves 105–118

Utah Jazz–Golden State Warriors 124–140

Houston Rockets–San Antonio Spurs 99–111