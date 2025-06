3x3-as kosárlabda Eb-selejtező: szlovákiai tornagyőzelemmel hangolt a női válogatott

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a Papp Dia, Lelik Réka, Kiss Virág, Turner Yvonne összetételű nemzeti csapat – amely három hete készül együtt – Bazinban (Pezinok) egy 12 csapatos viadalt nyert meg, a fináléban 21–13-ra verve a csehek A válogatottját. Magyar részről egy B csapat is elindult a tornán Laufer Gabriella, Mányoky Réka, Molnár-Budácsik Dorka, Tóth Orsolya összeállításban, amely a harmadik helyen zárt. A két magyar együttes egymással vívta az elődöntőt, és ott hosszabbítás után az A jelű gárda diadalmaskodott 21–19-re.

A női válogatott pénteken kel útra a román fővárosba, ahonnan mindkét nemnél három-három csapat jut ki a Koppenhágában szeptember 5. és 7. között sorra kerülő Eb-re. A B csoport küzdelmeiben Görögország, Ukrajna, Szerbia és Törökország lesz a magyarok ellenfele.

A kontinenstorna 12-12 válogatottat számláló mezőnyében már ott van a férfiaknál a rendező Dánia, a címvédő Ausztria, továbbá a ranglistáról Szerbia, Franciaország és Hollandia. Női részről a rendező dánok és a legutóbb győztes spanyolok mellett Hollandia, Franciaország és Németország szerzett részvételi jogot a rangsor alapján. A nemzeti együttes – akkor még Papp, Kiss, Böröndy Vivien, Szabó Fanni felállásban, Földi Attila kapitány irányításával – tavaly májusban kétszer is játszhatott az olimpiai kvótáért a debreceni selejtezőben, de végül csak negyedik lett, és nem jutott ki a párizsi játékokra. A válogatottra még egy nagy megméretés vár a nyáron: június végén az ulánbátori világbajnokságon is érdekelt lesz. A bukaresti Eb-selejtezőben ott lesz a magyar férfi válogatott is, Csirke Ferenc szövetségi kapitány Komma László, Tarján Izsák, Molnár Mátyás és Rosic Uros játékára számít az A csoportban Lettország és a házigazda Románia ellen.

Az Eb-selejtező mezőnye:

nők: Magyarország, Belgium, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Románia, Szerbia, Törökország, Ukrajna

férfiak: Magyarország, Belgium, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Románia, Spanyolország, Svájc, Törökország, Ukrajna

A női válogatott menetrendje a B csoportban:

június 7.:

Magyarország-Görögország 14.10

Magyarország-Ukrajna 18.15

június 8.:

Magyarország-Szerbia 12.55

Magyarország-Törökország 17.15

A férfi válogatott menetrendje az A csoportban:

június 7.:

Magyarország-Lettország 18.50

Magyarország-Románia 21.05