Emil Nielsen megtörné a veszprémi BL-átkot a bakonyiakkal

Mint emlékezetes, a klub-vb döntőjét kétszeri hosszabbítás után nyerte meg 31–30-ra a Barcelona a One Veszprém ellen. Nielsen 27 védést mutatott be, amiről azt mondja, soha nem volt még ilyen, és nincs semmi titok, pusztán minden összejött neki, pedig nem aludt túl jól Egyiptomban. Nem érzett extra motivációt amiatt, hogy jövőbeni csapata ellen játszott, mert most még a Barcelonára koncentrál, de 2026-tól minden más lesz.

„Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy egy ilyen nagyszerű klub játékosa leszek. Tudom, hogy az új klubom még sosem nyert Bajnokok Ligáját, és remélem, velem sikerülhet. Ez a legfőbb motivációm a klubváltás kapcsán. Nem akarom azt mondani, hogy a Veszprém el van átkozva, de már annyiszor járt közel a célhoz és sosem érte el, hogy valahol azt remélem, én lehetek az egyik játékos, aki segít megtörni az átkot. Ez lebeg előttem, ezért megyek oda” – fogalmazott a SportTv-nek a dánok olimpiai bajnok és kétszeres világbajnok kapusa.