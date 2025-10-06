Nemzeti Sportrádió

Emil Nielsen megtörné a veszprémi BL-átkot a bakonyiakkal

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.10.06. 17:00
null
Nielsen (12) a Barcelona után a Veszprémmel is szeretne Bajnokok Ligáját nyerni (Fotó: Getty Images)
Címkék
kézilabda BL kézilabda Veszprém Emil Nielsen
Először nyilatkozott Emil Nielsen magyar médiumnak, amióta bejelentették, hogy 2026 nyarától a One Veszprém játékosa lesz. A dán kapus a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában szólalt meg. Az interjú a klubvilágbajnokság döntője után készült, ahol parádésan védett a Veszprém ellen. Most még a Barcelona színeiben.

Mint emlékezetes, a klub-vb döntőjét kétszeri hosszabbítás után nyerte meg 31–30-ra a Barcelona a One Veszprém ellen. Nielsen 27 védést mutatott be, amiről azt mondja, soha nem volt még ilyen, és nincs semmi titok, pusztán minden összejött neki, pedig nem aludt túl jól Egyiptomban. Nem érzett extra motivációt amiatt, hogy jövőbeni csapata ellen játszott, mert most még a Barcelonára koncentrál, de 2026-tól minden más lesz.

Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy egy ilyen nagyszerű klub játékosa leszek. Tudom, hogy az új klubom még sosem nyert Bajnokok Ligáját, és remélem, velem sikerülhet. Ez a legfőbb motivációm a klubváltás kapcsán. Nem akarom azt mondani, hogy a Veszprém el van átkozva, de már annyiszor járt közel a célhoz és sosem érte el, hogy valahol azt remélem, én lehetek az egyik játékos, aki segít megtörni az átkot. Ez lebeg előttem, ezért megyek oda” – fogalmazott a SportTv-nek a dánok olimpiai bajnok és kétszeres világbajnok kapusa.

 

 

kézilabda BL kézilabda Veszprém Emil Nielsen
Legfrissebb hírek

Emelt fővel búcsúzott a HC DAC az Európa-kupától

Kézilabda
11 órája

Európai kézilabdaligák: Ónodi-Jánoskúti három gólt lőtt, hat gólpasszt adott

Kézilabda
2025.10.04. 08:30

Két veszprémi a klub-vb álomcsapatában, az MVP és a gólkirály is a magyar klubé

Kézilabda
2025.10.03. 10:27

Le kellett volna zárni – Jakus Barnabás jegyzete

Kézilabda
2025.10.02. 23:56

Kézilabda: életrajzi könyv jelent meg Vass Sándorról

Kézilabda
2025.10.02. 14:35

Videó: bekamerázták a kézilabda játékvezetőket a klub-vb-n – itt a végeredmény!

Kézilabda
2025.09.30. 09:49

Először nyert a svéd bajnokságban Nagy Martin csapata

Kézilabda
2025.09.29. 21:36

Emléktáblát avattak Sterbinszky Amália szülőházán

Kézilabda
2025.09.29. 14:42
Ezek is érdekelhetik