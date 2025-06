Török Ágnes: Egyedi helyzet, vitathatatlan, nem voltam még ilyen felkészülésen

– Hogy tetszik a nem éppen hagyományos nyári edzőtábor?

– Egyedi helyzet, vitathatatlan, nem voltam még ilyen felkészülésen, amikor ilyen alacsony létszámmal dolgoztunk volna. Ám ennek ellenére értékes munkát végzünk, magamon is azt érzem, fejlődtem, s a többieken is ezt látom. Kicsit messze van a márciusi világbajnoki selejtező, tény, de ott van a fejekben, mire készülünk, úgy gondolom, van értelme ennek az összetartásnak. – Mennyire nehéz fenntartani a motivációt ebben a szituációban?

– A két idény közötti nyári időszakban mindig más jellegű a munka, főleg most, hogy még ősszel sincs fellépésünk. Ilyenkor az egyén jobban előtérbe kerül, több időnk van arra, hogy a gyengéinken javítsunk, az erősségeinken tovább dolgozzunk. Ez kiváló lehetőség erre, a körülmények ideálisak, s én maximálisan motiváltan végzem a munkát. – Egy éve nagy horderejű döntést hozott, kimozdult a komfortzónájából és több mint tíz győri esztendő után Pécsre igazolt. Most hogyan látja, jól döntött?

– Életem egyik legjobb döntése volt, jól sikerült a váltás, egyéni szempontból tudtam előrelépni, fejlődni, s a csapat is, amely két év után ismét érmet szerzett, rögtön kettőt is. Ez sikertörténet, s hiszem, további fejlődési lehetőség is rejlik a csapatban.