Az Alba Fehérvár legyőzte a Sopront a férfi kosár NB I idénynyitóján

Elkezdődött.

Hosszú versenyfutásba fogott péntek estétől a magyar élvonal tizennégy csapata és az már a Sopron–Alba meccsen is kiderült, lesz izgalomból és látványból is bőven.

A fehérváriak nem titkoltan éremre vágynak, így is rakták össze meglehetősen mély keretüket, de a Sopron is legalább a rájátszásba igyekszik, Gasper Potocnik mester a rutinos légiósok mellé telepakolta energikus fiatallal együttesét.

És az első negyedben úgy tűnt, ezt rendkívül jól tette. Az első kosarat ugyan Tanner Stuckman szerezhette volna, de senkitől sem zavartatva a gyűrűre húzta a labdát könnyű ziccer helyett. Az SKC játékosai viszont agresszívak, gyorsak, leleményesek voltak, gyorsabban reagáltak a lepattanókra és a szabad labdákra, így lényegében végig domináltak ebben a tíz percben. A fiatalság mellett kellett a rutin, a bosnyák center, Fahrudin Manjgafic közelről és távolról is veszélyes volt, illetve az angol Luke Nelson is jól szállt be – nyolc ponttal vezetett a házigazda a nyitó periódus után.

Rosszul védekezett az Alba, nyilván ezt hozta szóba a pihenő alatt a fehérváriak új spanyol mestere, Lluis Riera Martí, aki utána elégedett lehetett, csapata hat perc alatt futott egy 16–3-as rohamot, és öt ponttal vezetett. Az Alba támadásban szép csapatjátékot mutatott, még a félidőig sem érte el senki a tíz pontot, ellenben a pályára lépő tíz játékos közül csupán Filipovics Stefan nem szerzett kosarat. Védekezést váltott az SKC, ám nem ez volt a döntő, hanem Manjgafic jó megoldásai támadásban, így váltott vezetéssel és végül egypontos vendégelőnnyel mehettek a nagyszünetre a csapatok.

A soproniak valószínűleg elirigyelték a Fehérvár második negyedbeli remek kezdését, bő három perc alatt 13–1-el hagyták faképnél a vendégeket, akik ekkor nem tudtak sokat hozzászólni a játékhoz. Csak éppen ilyenkor lép elő általában egy olyan kaliberű játékos, mint Vojvoda Dávid, aki egy közelivel, majd két triplával oroszlánrészt vállalt abból, hogy az Alba gyorsan visszakapaszkodott. A soproni légiósok még tartották a frontot és ennek köszönhetően négypontos előny volt a házigazdánál az utolsó tíz perc előtt.

Ekkor aztán kiderült, hogy több lábon áll a Fehérvár, amelynek sokat javult eddigre a védekezése. Yashiin Josephnek, a hajrában pedig Pongó Marcellnek voltak nagy pillanatai, a mélyebb és minőségibb keret adta lehetőségek érvényre juttatták az Alba erőfölényét, így Lluis Riera Martí idegenbeli győzelemmel mutatkozott be a bajnokság meglehetősen színvonalas és fordulatos nyitómérkőzésén.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

SOPRON KC–ALBA FEHÉRVÁR 90–98 (31–23, 19–28, 25–20, 15–27)

Sopron, 1600 néző. V: Praksch, Nyilas, Téczely.

SOPRON: THOMPSON 17/12, Takács K. 3/3, Hajdu 3/3, MANJGAFIC 22/9, Flasár Z. Csere: Kovács B. 5/3, Struger 8, NELSON 18/12, Kucsera 6/3, Csendes 3/3, Meszlényi 5/3. Edző: Gasper Potocnik

SZÉKESFEHÉRVÁR: PONGÓ MARCELL 17/9, Takács Martin 6, BIGELOW 9/3, Stuckman 12/6, Omenaka 2. Csere: VOJVODA 19/9, JOSEPH 16/9, Filipovics 6, Németh Á. 5/3, Philmore 6. Edző: Lluís Riera

Az eredmény alakulása. 2. perc: 8–2. 6. p.: 12–11. 8. p.: 25–16. 13. p.: 33–34. 15. p.: 34–39. 18. p.: 42–41. 22. p.: 55–52. 25. p.: 66–54. 28. p.: 69–65. 32. p.: 75–76. 35. p.: 78–83. 38. p.: 85–91. Kipontozódott: Hajdu (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Gasper Potocnik: – Elégedettebb lennék, ha kiegyensúlyozottabbak lennénk védekezésben. Mindent megtettünk, nagy energiával játszottunk, az összpontosítás azonban néhol csökkent, de az akarat rendben volt. Egyértelműen dolgoznunk kell még a játékunk bizonyos elemein, főleg védekezésben. Támadásban láthattuk, hogy sok üres helyzetet teremtettünk, amelyek közül néhányat kulcspillanatokban hagytunk ki, ha ezeket bedobjuk, máshogy is alakulhatott volna.

Lluís Riera: – A mérkőzés bizonyos részeiben alacsony szerkezettel játszottak a soproniak, ezért a támadólepattanók megszerzése kritikus pont volt nekik, le is szedtek tizenhetet, de főként akkor voltak sikeresek, amikor bedobálták a hárompontosokat. Amint mi fel tudtuk venni a saját ritmusunkat, képesek voltunk irányítani a találkozót, és a végén meg is nyertük.