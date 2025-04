Kosár: Josepovits Kinga főszereplésévél védett címet a pécsi juniorok

Mint arról beszámoltunk, érvényesült a papírforma a junior leány kosarasok országos döntőjében: az NKA Pécs hazai környezetben ismét elhódította a trófeát, és bajnoki győzelmet győzelmet ünnepelhetett az U18-as korosztályban. Alper Koc tanítványai előbb a negyeddöntőben simán verték az Óbudai Kaszások együttesét (83–49), majd az elődöntőben a BEAC-Újbuda (78–60) sem jelentett akadályt a mecsekieknek. Majd jött a Vasas Akadémiával szembeni finálé, amely a legszorosabb meccsük volt a három közül, viszont a Rátgéber-alakulat ezútttal is szinte végig fölényben játszott, és végül 57–50-es győzelmet aratott, ezzel pedig megvédte a tavalyi bajnoki elsőségét.

Az országos döntőn a teljesítményével abszolúte kiemelkedett a mezőnyből Josepovits Kinga,

aki a Pécs csapatában a bajnoki döntő legjobbjaként 19 ponttal, 15 ponttal és 3 blokkal járult hozzá az aranyérem megszerzéséhez.

Nem volt egyszerű évadunk, mert amíg eljutottunk az országos döntőig, több nehézség is hátráltatta a csapatunkat

– mondta Josepovits az Utánpótlássportnak. – Sérülések is megtizedelték a keretünket, illetve az alapszakaszban, majd aztán a rájátszásban is folyton változó összeállításban szerepeltünk, mivel a juniorok közül néhányunk már rendre »feljátszott« a felnőttcsapatba is.

Ugyanakkor úgy érzem, a legvégére sikerült összerázódnunk, és az országos döntőre készülvén az utolsó hetekben tényleg egy egységes csapattá forrtunk, és kialakult köztünk az a kémia, illetve mentalitás, amely a győzelemhez kellett.

Azt gondolom ezen a hét végén az agresszivitásunk és a kemény védekezésünk volt a siker kulcsa."

A junior országos döntő MVP-jének választott Josepovits Kinga, aki a pécsi nagycsapatbeli társától, a felnőttválogatott Studer Ágnestől vehette át az elismerést Forrás: NKA Pécs

Jól jelzi, hogy Kinga milyen domináns teljesítményt nyújtott, hogy a három nap során a negyed- és az elődöntőben, majd a fináléban is dupla-duplát ért el. Az országos döntőben 16,7 pontot, 12,7 lepattanót, 1,7 blokkot, 1,3 szerzett labdát és 30-as VAL-mutatót átlagolt meccsenként. A 17 éves magasember – aki még a következő évadban is juniorkorúnak számít – már az NB I/A-csoportban is rendszeres játéklehetőséghez jut a pécsi akadémia felnőttcsapatának színeiben.

„A Vasas elleni fináléban érződött a tét súlya mindkét csapat játékán, az elején még mi is kicsit idegesen játszottunk, de a folytatásban szépen felőröltük az ellenfelünket, és összességében a kulcspillanatokban nekünk sikerült higgadtabbnak maradnunk.

Tisztában voltunk vele, hogy a Vasas minden taktikai eszközt be fog vetni, és ez végül így is lett, de mi készen álltunk ezekre, és minden helyzetben tudtunk reagálni. Tényleg remekül teljesített a csapatunk, és azt gondolom, az együttes minden tagja joggal lehet büszke magára.

Nagyon sokat jelent számunkra, hogy sikerült címet védenünk. A mostani csapatból jó néhány lánynak ez volt az utolsó meccse az utánpótlásban, és emiatt annak külön örülök, hogy őket aranyéremmel tudtuk elbúcsúztatni a korosztályos éveiktől."

(Kiemelt kép forrása: NKA Pécs)