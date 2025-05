„Nem volt nehéz a döntés, szeretek itt lenni” – Kányási Veronika az új szerződéséről

A napokban bejelentést tett a magyar bajnoki ezüstérmes, idei Magyar Kupa-győztes DVTK HUNTHERM, amely szerint a következő idényben is a csapatot erősíti Kányási Veronika. A 25 éves válogatott hátvéd 2018-ban igazolt a borsodi együtteshez, azóta alapemberré nőtte ki magát és immár csapatkapitánya a piros-fehéreknek.

„Mindig egy évre írok alá, ez egyfajta megszokásommá vált az előző években – mondta a Nemzeti Sport megkeresésekor a szolnoki születésű Kányási. – Szerintem ez azért is jó dolog, mert évről évre változnak a körülmények, jobb ilyenkor újra megnézni, átgondolni, mi vár rám. Egyáltalán nem volt nehéz a döntés, szeretek itt lenni, a klub is szeret és megbecsül engem, megkapom az elismerést, a szurkolók fantasztikusak, a város nagyszerű, s azt is érzem, van fejlődési lehetőség a közös munkában.”

A rutinos hátvéd immár nyolcadik idényére készülhet Diósgyőrben, ami azért a mai profi sportban különlegesnek és egyedinek számít, a klubhűség (sajnos) már ritka a sportágban.

„Nem tudjuk, mit hoz a jövő, de én úgy érzem, a DVTK és én is együtt fejlődünk, ami jó dolog – folytatta a válogatott karmester. – Az elmúlt három évben előreléptünk, de ez az út nem mindig egyenes, gyakran göröngyös, ám én egyértelműen azt gondolom, jó helyen vagyok. A közös cél, hogy a DVTK Európa elitjéhez tartozzon, ez lebeg a szemünk előtt. Pontosan még most nem tudjuk, hogy a bajnoki második helyezésünkkel ott leszünk-e az Euroliga főtábláján vagy selejtezni kell, ez majd a nyáron dől el.”

Ami a következő idény keretét illeti, Kányási elárulta, hamar megegyezett a vezetőséggel a folytatásról, mert az alapkoncepció nem változik, nem a nulláról akarnak új együttest építeni, de a vérfrissítésre szükség van, ugyanakkor a célok változatlanok, magyar topcsapat szeretne maradni a Diósgyőr és a nemzetközi porondon is sikeres lenni.

A 2–1-es vezetésről elveszített Sopron elleni bajnoki finálé kapcsán Kányási elmondta, hamar túltette magát a történteken, mert elfogadta, ennek így kellett történnie, s rengeteg tanulnivaló van abban, ahogyan ezüstérmes lett a csapat, s ugyan ez egy olyan tapasztalat volt, ami nem kellemes, de profitálni lehet belőle és hatalmas motivációt jelent a következő évadra.