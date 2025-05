Hosszabbított csapatkapitányával a DVTK női kosárcsapata

A szolnoki származású Kányási Veronika immár nyolcadik idényét kezdi majd meg diósgyőri színekben, és ötödik éve csapatkapitány is. A magyar válogatott játékos 2018 nyarán csatlakozott a DVTK női kosárlabdacsapatához, amellyel tavaly bajnoki címet, 2022-ben és idén Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett, emellett két bajnoki és egy kupaezüstéremmel is rendelkezik.

„Második otthonomként tekintek Miskolcra, és a klub is szerette volna, hogy maradjak, így gyorsan megállapodtunk – mondta klubja honlapjának a 25 esztendős hátvéd, aki beszélt a következő idény céljairól is. – Ez még nem a történet csúcspontja, hiszem, hogy tovább tudunk fejlődni klubként, csapatként és egyénileg is. Én mindig hosszú távban gondolkodom, ez egy maraton. Bár a legutóbbi szezon nem teljesen úgy sikerült, ahogy szerettük volna, biztos vagyok benne, hogy ez is előre fog vinni minket. Olyat szeretnénk építeni, ami folyamatosan a női kosárlabda csúcsán tart bennünket – itthon és Európában is.”