Győrből szerződtetett dobóhátvédet a DVTK női kosárcsapata

Bach Boglárka a 2025–26-os szezontól ismét a piros-fehéreket erősíti – közölte honlapján a DVTK.

„A szezon végén keresett meg a DVTK azzal, hogy szeretnék, ha a következő szezonban Diósgyőrbe jönnék – mondta átigazolása körülményeiről a dobóhátvéd. – Az biztos volt, hogy nem maradok Győrben. A magánéletem inkább Pestre húzott volna, de semmiképp sem szerettem volna kihagyni ezt a lehetőséget, így a következő szezonban ismét a DVTK játékosa leszek, aminek nagyon örülök.

A 28 éves játékos a Vasas Akadémiánál kezdte pályafutását, innen igazolt először Diósgyőrbe, ahol 2015 és 2018 között szerepelt: az amatőr NB I-es csapatban és párhuzamosan az A-csoportos együttesben is pályára lépett. A 2018–19-es szezonban visszatért a Vasashoz, ahol négy idényen át játszott, majd 2022-ben a Serco Uni Győrhöz szerződött, ahol három szezonon keresztül alapemberként számítottak rá. Ezekben az években nemzetközi tapasztalatot is szerzett, hiszen pályára lépett az Euroligában és az Európa-kupában is.

Bach 2021 óta kisebb megszakításokkal tagja a magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatottnak, amellyel több világversenyen is szerepelt, részt vett például a 2021-es és 2023-as Európa-bajnokságon.