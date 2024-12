Völgyi Péter: A sérülések miatt megborult az egyensúly

LEGUTÓBB KÉT ÉVVEL EZELŐTT FORDULT ELŐ a DVTK Hun-Therm csapatával, hogy egymást követő három mérkőzésen kikapjon – ez is mutatja, milyen kiegyensúlyozottan teljesített a női bajnokság címvédője. Visszatérve a rossz sorozatra, a piros-fehérek az Euroligát (amelytől egy sikerrel búcsúztak) két vereséggel zárták (Schióban és Salamancában is alulmaradtak), majd a Sopron Basket otthonában is kikaptak, így odalett a hazai hibátlan mérlegük is. Ennek tükrében kulcsfontosságúnak tűnt a Tarr KSC Szekszárd elleni szerdai bajnoki, amelyet domináns játékkal 97–60-ra nyertek meg.

„Jóval szorosabb meccsre számítottam, de ez is benne volt a pakliban, mert a nemzetközi kupában szereplő csapatoknál elkerülhetetlenek a hullámvölgyek, a sérülések és betegségek pedig nagyban befolyásolják a teljesítményt – mondta a Nemzeti Sportnak Völgyi Péter. – A tolnaiaknak magasposzton gyors és jó külső dobójátékosaik vannak, mi a gyűrű alatt szerettünk volna dominálni, s ez a meccs döntő részében sikerült. Három kemény idegenbeli összecsapáson kellett pályára lépnünk november 21. és 30. között, három vereség lett a vége, talán tavalyelőtt volt ilyen legutóbb, nem ez volt jellemző ránk. A Schio és a Salamanca ellen is nagyon harcoltunk, a Sopron ellen pedig hullámzó volt a teljesítményünk. Ahhoz, hogy az Euroligában és a NB I-ben is helytálljon egy csapat, nyolcas-tízes erős rotáció szükséges, nekünk erre most nem volt lehetőségünk, a sérülések miatt megborult az egyensúly, s ezt nem bírtuk el. Toman Petra és Aho Nina visszatérése után derül ki, milyen erősek vagyunk, ezt remélhetőleg januártól megtudjuk. A szekszárdi Baa Dominika sérülése is rámutatott, fáradtak és túlterheltek a játékosok, reméljük, nem kell műteni a fiatal kosárlabdázót, aki fantasztikus őszt produkált.”

Az alapszakasz első felének utolsó fordulója következik a hétvégén, s a címvédőre újabb nagy erőpróba vár, a bajnoki ezüstérmes, az előző két mérkőzésén ragyogóan játszó, a Szekszárdot idegenben 32 ponttal, a Sopront hazai pályán 11-gyel legyőző Serco Uni Győr vendégeként lép pályára vasárnap délután.

„Stabilan játszották le az utolsó két meccsüket a győriek, szerintem ők és mi a két legerősebb csoportba kerültünk az Euroligában – folytatta a szakember. – Ellenfelünk támadó felfogású együttes, mi a védekezésünkre helyezünk nagyobb hangsúlyt. Neki van a legszélesebb kerete az NB I-ben, a rotációs lehetősége jóval bővebb a többi csapaténál. Kíváncsian várom, milyen meccs lesz vasárnap, ha nyerni tudnánk, az nagy lépés lenne az alapszakasz-győzelem felé, aminek a pályaelőny miatt ebben a kiegyenlített bajnokságban nagyobb jelentősége lehet, mint az előző évadban. Hogy mennyire leszek elégedett az ősszel, azt a vasárnapi meccs nagyban befolyásolja. Az El-szereplés csalódást okozott mindannyiunknak, szerettünk volna továbbjutni. Tény, az előző évadban minden apróság nekünk kedvezett, most nem, a nehézségeinkből adódó helyzetekből nem tudtunk jól kijönni. Az Európa-kupában messzire szeretnénk eljutni, a mezőny az elején még elég híg, de a nyolc közé már általában Euroliga-szintű csapatok jutnak, erre elég csak az a példa, hogy legutóbb a London Lions a döntőig menetelt, miután az El-selejtezőben kivertük…”