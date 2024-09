Női kosár: gyors és agresszív volt a Sopron a Győr ellen

Minden évben elmondjuk: nem így, nem ebből az alkalomból kellene megmérkőznie a felkészülés alatt Győr-Moson-Sopron vármegye két élvonalbeli kosárlabdacsapatának, a Serco Uni Győrnek és a Sopron Basketnek. Immár tizenegy éve, hogy megtörtént a szörnyű buszbaleset, amikor a megyeszékhely együttese a leghűségesebb városba tartott edzőmeccsre, a karambol két kiváló ember és szakember, Fűzy Ákos és Tapodi Péter életébe került.

Szóval, rájuk emlékezett pénteken a két együttes, mégpedig nem is rossz kosárlabdával. Természetesen mindkét alakulat formálódik még és több hiányzója is volt, így óvatosan kell következtetéseket levonni ebből a találkozóból az előttünk álló idényre. A győrieknél a WNBA-ben szereplő kanadai Bridget Carleton, valamint személyes okok miatt az ausztrál válogatott Darcee Garbin hiányzott, illetve civilben tekintette meg a meccset Ruff-Nagy Dóra is. A másik oldalon az immár vezetővé előlépő Fegyverneky Zsófia mellett Jelena Brooks üldögélt a kispadon, az újonnan igazolt Krivacsevics Tijana sem szerepelhetett még, Gáspár Dávid vezetőedző pedig mindössze kilenc játékost forgathatott.

Viszont az a kilenc játékos nagy energiával, remekül tette a dolgát. Azt már megszoktuk a soproni együttestől, hogy a védekezése általában remek, most is nagy nyomást helyeztek Papp Klaudiáék a hazaiakra, akik pontatlanok voltak a dobásoknál, passzoknál. Az is feltűnő volt, hogy a Sopron apró hátvédjei mennyire gyorsak, agresszívek, aminek köszönhetően nagy tempót tudnak diktálni, ez pedig egyáltalán nem hátrány a modern kosárlabdában. A meccs elején egy „régi motoros”, Böröndy Vivien villogott, gyorsan szerzett hét pontjának is köszönhetően többnyire vezetett a vendégcsapat. A hazaiaknál Angyal Barbara megmozdulásainak tapsolt a közönség, aki palánkos kosarakkal jelentkezett. A második negyed elején már tíz pont is volt a fór, amivel jól gazdálkodtak a soproniak.

Bár felvetődhetett a jelenlévőkben, hogy hosszabb kispadja miatt a Győr esetleg jobban bírja majd a második félidőt, ezen az estén a Sopron a játék minden elemében jobbnak bizonyult és folyamatosan hizlalta előnyét, a 34. percben a mintegy negyven drukker már a „Húsz, húsz!” rigmussal hívta fel a figyelmet a különbség nagyságára.

Az eredmény ezen a meccsen több ok miatt is másodlagos volt, ettől függetlenül a Sopron „nagyon jól nézett ki”, a Győrrel Ciczás Lászlónak még bőven lesz tennivalója.