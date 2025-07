A bátor O’Connor nyerte meg a Tour legkegyetlenebb szakaszát

Sorsdöntő szakasz következett az idei Tour de France-on: a Vif és Courchevel között 171.5 kilométeres távon három királykategóriás emelkedő várt a mezőnyre, 5642 méteres szintkülönbséggel. A csütörtöki napnak összetettben 4:15 perces előnnyel vághatott Tadej Pogacar. A Visma csapata arra készült, hogy a kapitány, Jonas Vingegaard vezérletével megtörik a szlovént, aki 2023 után ugyanitt üzenhetné a csapatrádión a Col de la Loze mászása közben, hogy „végem van, meghaltam”. Pogacar jelezte is, idegesíti, hogy ennyiszer ismétlik ezt a megszólalását, jelezte, hogy évek teltek el azóta, itt az ideje újraírni a történetet.

A rajthoz nem állt oda a szerdán bukott Carlos Rodríguez és Barthe Cyril sem, míg menet közben Enric Mas döntött a feladás mellett. A nap egyetlen gyorsasági részhajráját a zöld trikós Jonathan Milan nyerte meg, megerősítve ezzel első helyét ebben a pontversenyben. A sprintet követően Tim Wellens, az UAE belga kerékpárosa lépett el az első hegyre vezető emelkedő felé közelítve, rögtön jött is az üzenet a rádión, hogy „ne nyírja ki magát”. Mentek az átrendeződések a mászás során, az 1915 méter magas Col du Glandont végül a pöttyös trikós Lenny Martinez hódította meg.

Elöl tekert a vismás Matteo Jorgenson és Primoz Roglic is, míg Pogacarék 89 kilométerrel a vége előtt 2:50 perces hátrányban haladtak. A Col de la Madeleine mászása közben Sepp Kuss indított támadást, azonnal jött vele csapattársa, Vingegaard, de reagált Pogacar és Florian Lipowitz is. Vingegaard rövidesen ismét próbálkozott, Pogacar azonnal válaszolt, és hamarosan beérték a legelső csoportot. A Vingegaard megnyerte a nap második hegyét, ráadásul annak is örülhetett, hogy segítőként mellette haladt Jorgenson, Pogacar ezen a hegyen magára maradt, legközelebbi társai a 2:39 perccel hátrébbi csoportban tekertek.

A lejtmenetben megindult Ben O’Connor, ment vele Einer Rubio és Jorgenson, Pogacarék viszont nem. Hamarosan másfél perces előnyre tett szert a hármas, míg a sárka trikós csoportjából az oda felért Florian Lipowitz indított támadást. 25 kilométerrel a vége előtt a fehér trikós német 52 másodperccel maradt el Jorgensonéktól, Pogacarék viszont rápihentek az utolsó hegyre, így a szlovén csatlakozott a segítőihez, Lipowitz magányos harcosként üldözte O’Connort és Rubiót, Jorgenson ugyanis megfáradt, és visszavett.

O’Connort viszont vitte a lendület a Col de la Loze-on, Rubiót is otthagyta, Pogacarék csoportjában az egyik UAE-s, Jhonatan Narváez növelte a tempót, többen leszakadtak, például Simon Yates is. A tíz kilométeres kapu előtt zselét kért a szökevény ausztrál, Lipowitz 2:55 perccel, Pogacarék 3:20 perccel maradtak el tőle. Eközben a befutónál jégesőben várakoztak a nézők…

Rubio szenvedett a meredeken, az öt kilométeres kapu alatt elhaladva kezdett egyre biztosabbá tűnni O’Connor győzelme, míg Kuss is leszakadt, Vingegaard így segítő nélkül maradt. Roglic és Pogacar tartotta magát, a tempót Adam Yates diktálta. Aztán Vingegaard csak elszánta magát egy támadásra, Pogacar rögtön vele tartott, és csatlakozott Oscar Onley is.

O’Connor szólógyőzelme nem forgott veszélyben, a második helyért viszont nagy csata következett a nehéz terepen. Pogacar a végén csak úgy gondolta, hogy ideje újraírni a történetet, 400 méterrel a cél előtt megindult, azonnal megrogyasztotta Vingegaard-t, majd simán lehagyta Rubiót is, így tisztán övé lett a második hely, és újfent növelte előnyét összetettben. A harmadik helyért és a legjobb fiatalnak járó fehér trikóért viszont fokozódott a küzdelem, Lipowitz csupán 1:22 perccel vezet Onley-val szemben.

Pénteken újabb hegyi befutós szakasz következik, Albertville és La Plagne között 129.9 kilométer vár a mezőnyre, öt kategorizált emelkedővel. A Tour vasárnap Párizsban zárul.

112. TOUR DE FRANCE

18. szakasz (Vif–Courchevel, 171.5 km): 1. Ben O’Connor (ausztrál, Jayco AlUla) 5:03:47 óra, 2. Pogacar (szlovén, UAE) 1:45 perc hátrány, 3. Vingegaard (dán, Visma) 1:54 p h. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 66:55:42 óra, 2. Vingegaard 4:26 p h., 3. Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 11:01 p h.