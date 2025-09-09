Újabb kaotikus nap, Egan Bernal négy év után nyert szakaszt háromhetesen

Nagy izgalmakra lehet számítani a Vuelta utolsó hetén, ugyanis a 16. szakaszra fordulva összetettben egy percen belül volt a különbség a piros trikós Jonas Vingegaard és elsőszámú kihívója, Joao Almeida között. Ráadásul Vingegaard elveszített egy fontos segítőt, Victor Campenaerts keddre lebetegedett, így nem állt rajthoz kedden.

Komoly csatára lehetett számítani a Poioból indult etapon, hegyi befutós etapon. A tizenhét fős, jó nevekből álló szökevénycsoport jelentős, négy-négy és fél perces előnyt épített ki, ott tekert többek között az UAE-s Marc Soler, míg a Visma ezúttal nem adott embert az élmenők közé. Az első kategóriás Alto da Groba lábánál szemerkélt az eső, de ez nem okozott különösebb gondot. Az már annál inkább, hogy arról érkeztek hírek, hogy a következő kategórizált emelkedőn felfelé egy fa dőlt keresztbe az útra, s nem teljesen magától, hanem az Izrael ellen tüntető paletisztin párti demonstrálók akciójának eredményeként. Mindenesetre a Groba felé tartva Mikel Landa lépett el a szökevényektől, rövidesen fél perces különbséget alakított ki. Nyomában megindult Egan Bernal és Clément Braz Afonso, a trió nagyjából tíz másodperces előnnyel kezdhette meg a lejtmenetet az egyre erősödő esőben.

A főmezőnyben a Visma diktálta a tempót, a lemaradás egyre nőtt, harminc kilométerrel a vége előtt a szökevények már közel nyolc perccel vezettek, köszönhetően annak, hogy az elöl tekerők ötfősre bővült csoportja hatékonyan összedolgozott. Ahogy a szervezők gyorsan reagáló csoportja is hatékonyan működött, s időben eltakarította a kidőlt fát, így következhetett a második kategóriás Prado meghódítása: Landa magabiztosan kezdett, ami Nico Denznek nem esett túl jól, Soler és Finlay Pickering pedig egyre közelített. A húsz százalékos meredekségű részen mintha állva tekertek volna a kerékpárosok, a szökevényeknek és a főmezőnynek is feladta a leckét ez az emelkedő… Solerre rászóltak, hogy várja meg a magára maradt Almeidát, míg Vingegaard kerékpárja defektje kapott, de gyorsan cserélt az egyik csapattársával, Ben Tulettel.

A káosz csak fokozódott, a szervezők rádión közölték, hogy a cél előtt három kilométerrel nagy tiltakozások vannak, ezért a szakasz győztesét és az időeredményeket nyolc kilométerrel a cél előtt határozzák meg, így az utolsó emelkedőbe csak „belekóstolnak.”

Bernal és Landa sprintelhetett nézők és kordonok nélkül a szakaszgyőzelemért, a végét a kolumbiai bírta jobban, ezzel 2021 után nyert ismét szakaszt háromhetesen. A négy évvel ezelőtti Giro-győztes 2022-es nagy balesetéből sikerrel felépült, s ez volt az első sikere azóta World Tour szinten . A főmezőny gond nélkül beért, az összetettben nem történt változás, bosszankodhatott az UAE, amiért fölöslegesen marasztalta Solert, és joggal lehetett dühös Tom Pidcock, hiszen a tüntetések miatt egy újabb szakaszgyőzelem lehetőségét vették el tőle.

Vingegaardék beöltözve, beszélgetve várták, hogy valahogy eljussanak a csapatbuszhoz, nem tartottak díjátadót és görgőzni sem volt lehetőség. Mindeközben az eredeti célnál újságírók kérdezgették egymást, hogy ki mit tud, szurkolók és VIP-vendégek várakoztak meglepődve. Szürreális képsorok, és ki tudja, mi vár még ránk a hátra lévő öt napon…

Szerdán – a tervek szerint – szerdán az O Barco de Valdeorras és Alto de El Morredero közötti 143.2 kilométeres etappal folytatódik a körverseny, a végén egy első kategóriás hegyi befutóval.

80. VUELTA A ESPANA

16. szakasz (Poio–Mos. Castro de Herville, 167.9km*):

1. Egan Bernal (kolumbiai, Ineos) 3:35:10 óra, 2. Landa (spanyol, Movistar) azonos idővel, 3. Rolland (francia, Groupama-FDJ) 7 másodperc hátrány, …15. Vingegaard (dán, Visma) 5:52 perc h.

Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Jonas Vingegaard 61:16:35 óra, 2. Almeida (portugál, UAE) 48 mp h, 3. Pidcock (brit, Q36.5) 2:38 p h.

*: Biztonsági okokból 8 kilométerre a céltól volt a befutó.