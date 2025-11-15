Metzbe utazik a Loki, Hamarban teheti tökéletessé az évét az ETO

METZ–DVSC

Múlt szombaton tízzel is vezetett Debrecenben a francia bajnok, a hazaiak azonban a végén ötre csökkentették a különbséget. A vendégek 35–30-as győzelmében fontos szerepet játszott a nyolc gólig jutó beálló, Sarah Bouktit, aki 43 találatával a metziek legeredményesebb kézilabdázója a sorozatban. A Loki részéről a nyáron igazolt francia szélső, Alicia Toublanc összesítésben csupán kettővel marad el tőle. Szilágyi Zoltán együttese a hét közben Mosonmagyaróváron nyert 26–22-re, míg a Metz a Plan-de-Cuques kiütésével hangolt a szombati összecsapásra. A 44–23-as győzelmet hozó találkozón a korábbi debreceni Vámos Petra nem talált be, Albek Anna viszont hétszer is eredményes volt.

STORHAMAR–GYŐR

Egy lépés választja el a címvédő győrieket attól, hogy 2025-ben az összes Bajnokok Ligája-meccsüket megnyerjék, és erre minden esélyük megvan. Ugyanis a norvég Storhamart múlt szombaton kiütötték az Audi Arénában, a 40–23-as siker egyúttal azt is eredményezte, hogy féltávnál a kisalföldiek támadójátéka (250 lőtt gól) és védelme (178 kapott gól) egyaránt a legjobb a sorozatban.

„A Storhamar ellen nagyszerűen kezeltük a hét a hat elleni játékot, és kontragólokat szereztünk. Forgathattam a játékosaimat, Tjasa Stanko és Kristine Breistöl is megmutathatta, mire képes. Ragyogó csapatunk van, jó irányba tartunk, rendelkezésünkre áll a megfelelő alapanyag” – mondta Per Johansson, az ETO svéd mestere.

FTC–BREST

A 60. győztes BL-mérkőzésére készül a francia Brest, amely az előző fordulóban nagy csatában múlta felül a ferencvárosiakat, megőrizve hibátlan mérlegét, míg a magyar csapat sorozatban négy győztes meccs után kapott ki. A hét találkozójának megválasztott összecsapáson vasárnap az FTC visszavághat, de ehhez meg kell találnia Anna Vjahireva ellenszerét, az orosz jobbátlövő tizenegy alkalommal talált be Janurik Kingáéknak legutóbb.

„Nem gyakori látvány, hogy Bordás Réka és Emily Vogel az FTC középső védőpárosa. Új az edző, újak az elképzelései, nem tudjuk még pontosan, mi a stratégia, de ez nem szokványos kombináció. A fő hangsúly Vjahireván lesz, a góljainál csak az asszisztjai jelentenek nagyobb problémát” – mondta párharc kapcsán az EHF-nek Andrea Lekics, a szerb irányító 2022-től az idén nyári visszavonulásáig erősítette a fővárosi zöld-fehéreket.



Jessica Ryde, a Debrecen kapusa Nincs veszítenivalónk a francia bajnok otthonában. Szeretnénk jó meccset játszani, hiszen a világbajnokság miatt hosszú ideig nem találkozunk és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen emlékekkel megyünk el a szünetre. A múlt heti mérkőzésen is kiderült, a Metz ellen nem fér bele a sok hiba. Ha felszabadultan, de összpontosítva kézilabdázunk, akkor tarthatjuk a lépést a házigazdával. Emmanuel Mayonnade, a Metz edzője Egy újabb fontos mérkőzés előtt állunk ugyanazzal a céllal: győzelem és jó játék. Mindig érdekes, ha rövid időn belül kétszer találkozunk egy csapattal, mert így láthatjuk, ki tanult leginkább az előző meccsből. A találkozónak nagy a tétje, idén utoljára lépünk pályára, így szeretnénk megfelelő teljesítményt nyújtani a szurkolóink előtt, akiket sokáig nem látunk.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

Szombat

A-CSOPORT

18.00: Metz HB (francia, Albek Anna, Vámos Petra)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) (Tv: Sport2)

18.00: Podravka (horvát)–Ikast Handbold (dán)

Vasárnap

A-CSOPORT

14.00: Storhamar Hb Elite (norvég)–GYŐRI AUDI ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

14.00: OTP Group Buducsnoszt (montenegrói)–Team Esbjerg (dán)

14.00: BV Borussia Dortmund (német, Szikora Melinda)–Gloria Bistrita (román)

B-CSOPORT

16.00: FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–Brest Bretagne Hb (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Odense Hb (dán)–Krim OTP Group Mercator Ljubljana (szlovén)

A-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. GYŐR 7 7 – – 250–178 +72 14 2. Metz 7 6 – 1 226–185 +41 12 3. Gloria Bistrita 7 5 – 2 208–216 –8 10 4. Esbjerg 7 4 – 3 228–205 +23 8 5. DEBRECEN 7 2 – 5 203–217 –14 4 6. Storhamar 7 2 – 5 176–192 –16 4 7. Borussia Dortmund 7 2 – 5 200–229 –29 4 8. Buducsnoszt 7 – – 7 150–219 –69 0