Tour de Hongrie: Dina Márton szerint nem szabad alábecsülni a Kékest

A százéves magyar körverseny mezőnye a pénteki, 1974 méter szintemelkedést tartalmazó, 163 kilométeres királyetapnak Gödöllőről, a Királyi Kastély elől derűs időben vágott neki. Turán és Gyöngyösön részhajrá vár a bringásokra, majd Mátraházáig második kategóriás emelkedőt másznak meg. Innen Parádsasvár irányába leereszkedve Mátrafüreden egy újabb részhajrá következik hogy aztán a hegynek ismét nekivágva Mátraháza után folytassák az útjukat tovább az első kategóriás kékestetői hegyi befutóig.

Dina Márton, a spanyol Euskaltel–Euskadi hegyimenője a rajt előtt az MTI-nek arról beszélt, hogy az előző két nap nem volt nehéz, viszont kifejezetten stresszes volt. A csütörtöki tömegbukást megúszta, nem esett el. Arra számít, hogy a Mátraháza utáni utolsó 3,5 kilométerre 35 fő fog tudni együtt maradni, mivel addig nem nehéz a hegy. A korábbi négyszeres fehér trikós, 2019-ben az összetettben második Dina úgy gondolja, ha ő maga a legjobb tíz körül jön, az már jó.

„Már mondtam korábban is, hogy szeretném kiadni magamból a maximumot. Hogy ez mire lesz elég, azt majd meglátjuk” – fogalmazott. Felidézte: tavaly elhúzták előle a sort, mert elég nagy volt a tempó, de nem biztos benne, hogy idén is ekkora lesz. Arra számít, hogy az XDS-Astana fog irányítani.

„Nem szabad alábecsülni a Kékest, a legvége a legmeredekebb” – fogalmazta meg a hegy megmászásának kulcsát Dina.

A fehér trikót ezen a napon az összetett második helyén álló Pelikán János viseli, csapatának, a United Shippingnek jól sikerült az első két etap. A hegyi befutónál Fetter Erik és Feldhoffer Bálint a két kiemelt ember a magyar kontinentális sornál, amelynél Fetter bevallása szerint eddig minden a tervek szerint alakult.

„Ma jön a királyszakasz, ami valószínűleg az összetettet eldöntő etap, úgyhogy ma éles helyzetbe állunk Bálinttal” – nyilatkozta. – „Nagyjából egy erőben vagyunk, tudjuk mindketten a másik erősségét. Azt pedig majd meglátjuk, hogy alakítják a nagyobb csapatok a tempót meg a taktikát, s majd ahhoz próbálunk alkalmazkodni.”

Fetter is úgy véli, hogy Mátraházáig nagy boly marad majd együtt, az utolsó kilométerekre 20-25 fős csoporttal kalkulál, amely akár még kisebb is lehet várakozásai szerint.

A csütörtöki napon nagyot küzdött a szökésbe kerülésért Hrenkó Norbert, a Karcag Cycling ÉPKAR kontinentális magyar csapat versenyzője, sokáig tekert egyedül az élboly és a mezőny között a Balaton partján. Amint felidézte, szeretett volna eleve bekerülni az első csoportba, ám a World Tour-csapatok bezárták. Amikor azt hallotta, hogy negyvenöt másodperccel van csupán a mezőny előtt a szökevénycsoport, akkor úgy volt vele, meg kell próbálni, hátha felér.

„Amikor láttam Tihanynál, hogy már 1 perc 45 másodperc körül van a hátrányom, saját tempóra váltva kicsit visszább vettem, hogy ha utol is érnek a hegynél, ne szakadjak le” – fejtette ki. Amint elmondta, a Gödöllőről rajtoló szakaszon is igyekszik elöl helyezkedni, hiszen lehet, hogy ezúttal is „el tud tempózni” az első szökés, amelyben jó lenne, ha lenne valaki a Karcagból.

„De jobb lenne nekem kicsit spórolni a mai nap. Még azért hosszú a verseny, holnapra igyekszem tartalékolni” – tekintett előre Hrenkó.

A királyetapot és a verseny további szakaszait az M4 Sport teljes egészében közvetíti.