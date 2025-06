Dina Márton megszökött, majd 12. lett a szlovén kör utolsó szakaszán

Izgalmasnak ígérkezett, s végül az is lett a szlovén kör utolsó szakasza, és végül az is lett, köszönhetően annak, hogy a nap szökésébe Dina Márton is bekerült, bő 40 kilométer után a napi harmadik harmadik kategóriás emelkedőre mászva Dina mellett José Felix Parra, Juan Pedro López, Sam Oomen és Diego Uriarte harcoltak ki maguknak először csak 20 másodperc előnyt, amely aztán szépen elkezdett nőni. Összetettben viszont Parra és López is veszélyesnek számított, ezért másfél, két percnél messzebb nem is engedte a mezőny az ötöst, amelyben viszont Dina kimondottan aktív volt, sokat forgott be a vezetésbe, és végül sokáig úgy tűnt, akár hazai is érhetnek – s közben az Euskaltel magyar bringása megnyerte a nap utolsó előtti hegyi hajráját.

Végül harminc kilométerre a céltól hatfősre duzzadt a szökevények csoportja, Andrea Piras csatlakozott a mezőnyből. Az utolsó hegyhez közeledve a mezőny élén az összetettben érdekeltek, illetve csapataik egyre nagyobb tempóra kapcsoltak, amit már nem bírták Dináék, a Trska Gora rövid, ám meredek emelkedőjén befogták a szökést. Dina viszont az utolsó tíz kilométeren a lejtőben visszazárt az élbolyra, sőt, az utolsó kilométeren belül már-már úgy tűnt, akár az első tízben is zárhat.

Az élen közben a szökésből elöl maradó Lópezt tartott ki legtovább, s az utolsó kilométerhez érve fogták meg az összetettért harcolók, így jöhetett a sprint, amelyben Ivo Oliveira bizonyult a legerősebbnek. Az egész nap remekül tekerő Dina a 12. helyen ért célba, az összesítésben 24. lett. A mezőny másik magyar versenyzője, Pakot András több mint 12 perc hátránnyal a 86. helyen futott be a szakaszon, és a 70. helyen zárta az összetettet.

31. SZLOVÉN KÖRVERSENY

5. szakasz (Litija–Novo Mesto, 124 km): 1. Ivo Oliveira (portugál, UAE Emirates) 2:56:16, 2. Andrea Bagioli (olasz, Lidl-Trek) azonos idővel, 3. Fernando Barceló (spanyol, Caja Rural) a. i., …12. Dina Márton (Euskaltel-Euskadi) a. i., …86. Pakot András (Pierre Baguette Cycling) 12:11 perc hátrány

Az összetett végeredménye: 1. Anders Johannessen (norvég, UNO-X) 19:06:07, 2. Felix Großschartner (osztrák, UAE Emirates) 14 mp h., 3. Tao Geoghegan Hart (brit, Lidl-Trek) 19 mp h., …24. Dina 4:22 p h., …70. Pakot 38:31 p h.