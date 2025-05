Tour de Hongrie: a főszervező szerint szakmailag nehéz változtatni, de van lehetőség az előrelépésre

A sportvezető az M4 Sporton a Nemzeti Sporthíradóban hétfőn reggel elárulta, két éve készülnek arra, miben lehetne más az idén százéves verseny.

„Nyilván szakmailag elég nehéz változtatnunk, mert annyira magasra tettük az elmúlt években a mércét” – fogalmazott Eisenkrammer Károly, ugyanakkor példaként említette, hogy korábban még nem volt hétköznap budapesti szakasz, ha tekert a mezőny a fővárosban, azt hétvégén tette.

„Ezelőtt száz évvel a Gellért térről indult a verseny, most is Újbuda, a Gellért tér lesz a rajt helyszíne” – mondta, majd beszélt arról, hogy a nulladik napon, kedden félnapos kerékpáros családi fesztivált rendeznek, délután egy órától este nyolcig várják a kerékpár iránt érdeklődőket, akik többek között találkozhatnak a TdH-n két, a Tour de France-on hat szakaszon győztes, a sprintbefutóknál most is esélyes holland Dylan Groenewegennel, valamint az olimpiai negyedik Vas Kata Blankával. A délután folyamán a verseny partnerei, kerékpáros cégek állítanak ki a Műegyetem rakparton, és 18-tól 19-ig zajlik majd a csapatbemutató, melyet az M4 Sporton is élőben lehet követni.

A 46. Tour de Hongrie-n 21 csapat 126 versenyzője indul. A mezőnyben lesz három magyar kontinentális alakulat, az Epronex-Hungary, a United Shipping és a Karcag Cycling ÉPKAR Team is, illetve egy olasz bejegyzésű, de magyar névadó szponzorral rendelkező gárda, az MBH Bank Ballan CSB, magyar kerekesekkel a sorában. A szlovák Pierre Baguette-ben is teker majd magyar Pakot András személyében, az Euskatel-Euskadi spanyol istállóban pedig Dina Márton a csapat első embere – folytatta Eisenkrammer Károly.

„Még mindig van lehetőség előrelépnünk, azt látjuk, hogy a World Tour szintje, a Tour de France szintje is elérhető a magyar körversennyel” – vélekedett a főszervező, aki szerint a most ide érkező sztárcsapatok és -versenyzők olyan szintet képviselnek, amivel a párhuzamosan zajló Giro d'Italia mellett is felkeltik a hazai mellett a nemzetközi média érdeklődését is.

Beszélt arról is, hogy a szervezők a városokkal, a rendőrséggel és a Magyar Közúttal együttműködve komoly előkészületeket tesznek annak érdekében, hogy a verseny balesetmentes legyen, sok helyen aszfaltoznak, útszakaszokat javítanak, járdaszigetet igazítanak vagy bontanak el, és ezek mind olyan beruházások, melyek a TdH után is jobbá-szebbé teszik városokat.

A szerdán kezdődő Tour de Hongrie-n az egyes állomásokon, szakaszokon rendeznek kísérőprogramokat amatőr bringásoknak, és a szervezők várják az utak mentére a szurkolókat.