Történelmi helyszínek között zajlik a jubileumi magyar körverseny

A Szent Gellért téren tartott bemutató során először üdvözölhette a közönség a Team United Shipping csapatát, a tavaly októberben megalapított kontinentális besorolású magyar csapat először indul a Tour de Hongrie-n. Nála versenyez Fetter Erik is, aki tavaly még a Polti Kometa színeiben lett ötvenedik összetettben a magyar körön, idén láthattuk többek között az Istrian Spring Touron is, ahol megnyerte az első szakaszt, és két szlovén egynaposon is az első tízben végzett. „Megfelelő a hátterünk és a koncepciónk, nagy tervekkel érkeztünk, amelyeket meg is akarunk valósítani – jelentette ki Fetter. – Jó lenne viselni a fehér trikót, de célunk a hegyi is, mindegyik napon aktívak leszünk. A névnapomon, május 18-án a számomra ismert esztergomi helyszínen tekerünk, igyekszem valami szépet alkotni. Feldhoffer Bálint csapattársammal gondolkodunk a Kékesen is, megpróbálunk összedolgozni. Az első edzőtábortól kezdve minden álomszerűen alakul eddig, ugyanígy állunk hozzá. Mentálisan is frissnek érzem magam, felszabadult vagyok a korábbi évekhez képest, remélem, ez a teljesítményemre is hatással lesz.”