López a legvégén lógott meg, s behúzta a Tour de Hongrie királyetapját

A királyetappal folytatódott a jubileumi Tour de Hongrie, a két dunántúli sprintbefutós szakasz után pénteken hegymászás várt a mezőnyre a Mátrában, 163 kilométert kellett megtenni, a szintemelkedés 1947 méter. A Kékestetőn korábban többször is dőlt már el magyar körverseny, 2020-ban itt nyert szakaszt és lett összetettben is első Valter Attila. Ezúttal is úgy számoltak a versenyzők és a csapatok, hogy kulcsszerepe lesz ennek a napnak a végeredmény szempontjából. Így van ezzel Dina Márton is, Euskaltel-Euskadi bringása a keddi bemutatón azt mondta, a Kékesen dől el a körverseny, de Esztergomban el lehet veszíteni.

A gödöllői királyi kastély előtti rajthoz nyolccal kevesebb bringás állt oda, mint egy etappal korábban. A Tótvázsony és Nemesvámos közötti súlyos tömegbukás érintettjei közül Frederik Wandahlt és Pablo Torrest éjszakára is benntartották megfigyelésre. A dán kerékpáros könyöke sérült meg, Torres agyrázkódást és arccsonttörést szenvedett. Pechesen járt az UAE kerekese, Rui Oliveira, aki azért kapta meg a 13-as rajtszámot, mert csapattársa, Juan Sebastián Molano babonából nem akarta felvenni. Nos, Oliveira az első nap elesett egy kulacsban, és a csütörtöki bukásban is benne volt. Az Eurosport értesülései szerint az árokban fekve elfelejtett szólni a rádión, csapata így otthagyta. Visszament Veszprémbe, de ott nem talált senkit, így el kellett tekernie a siófoki célba, ahová két és fél órával a mezőny előtt ért oda…

„Nem kaphatok előnyt? Úgyis utolérnek…” – fordult tréfásan a lassú rajt alatt Filutás Viktor, a karcagiak versenyzője a versenyigazgatóhoz. Nem kapott, az eredeti tervhez képest némiképp később jelezték a piros zászló lobogtatásával, hogy elkezdődött a verseny, mehetnek a támadások. Vácszentlászlóra érve kialakult a nap elmenése, a 6 fős csoporthoz megpróbált még felzárkózni Viktor Vandenberghe, de a Pauwels Sauzen belga kerékpárosa nem járt sikerrel. Két magyar is a szökevényekkel tekert, Istlstekker Zsolt (Epronex-Hungary) és Nagy Bendegúz (Karcag), nem volt viszont ott a fehér trikós Pelikán János, aki az első két nap az összes gyorsasági részhajrát megnyerte, és időbónuszainak köszönhetően összetettben a második helyen állt két etapot követően.

Turán már három percre nőtt Istlstekkerék előnye, az első gyorsasági részhajrát az olasz Gabriele Raccagni hozta el. Látványos élőképekből ezúttal sem volt hiány, kitettek magukért a települések lakói, Zsámbokon például helyi népviseletbe öltözött asszonyok integettek a kerékpárosoknak. A gyöngyösi gyorsasági hajrá sem hozta különösebben lázba a szökevényeket, ezt is könnyedén nyerte meg a nagyon aktív Raccagni. A várost elhagyva kezdődhetett a Mátra megmászása, a szökevények előnye 1:30 perc körül alakult az átlagosan 4.6 százalékos emelkedő lábánál. A mátraházai, második kategóriáért járó hegyi részhajrá előtt Victor Vercouillie próbált meg ellépni, de Raccagni megelőzte, így az első helyéért járó tíz pont a Polti VisitMalta olasz kerekesé lett, aki aztán vissza is vett a tempóból, elmaradt a szökevényektől.

A versenyzők a Kékes felé ezúttal még nem kanyarodtak be, hanem Parádfürdőn, Recsken és Sirokon keresztül mentek tovább, majd Verpeléten és Markazon keresztül értek vissza a Mátra lábához. Abasáron már felbomlott a szökevények csoportja, közülük Vercouillie és Michal Schuran tartotta magát a legtovább. A szökésben lévő kettősből a Team United Shipping cseh kerékpárosa nyerte az utolsó gyorsasági részhajrát. A harmadik helyért is járt bónusz, erre a sárga trikós Danny van Poppel csapott le, az első két szakasz győztese utána vissza is gurult a többiekhez.

Kilenc kilométerre a cél előtt elfogyott az egyedül maradt Vercouillie előnye is. Előbb az Astana, majd a Lidl-Trek diktálta a tempót a mezőnyben, de jól mozgott Feldhoffer Bálint és Fetter Erik is. Utóbbi indított egy támadást, de rövidesen beérték őt, miközben hátul sorra maradoztak le a kerékpárosok. Harold Martín López volt a következő próbálkozó 2.3 kilométernél, tartotta is magát, miközben mögötte egymásra vártak az üldözők. Száz méterre a céltól még többször is hátranézett az ecuadori kerékpáros, de a győzelme nem forgott veszélyben, és összetettben is átvette a vezetést. A második helyet Alessandro Covi szerezte meg, a harmadik Albert Withen Philipsen lett. Nagyot hajrázott Feldhoffer Bálint, a 19 éves bringás a 7. helyen ért be, ezzel átvette csapattársától, Pelikán Jánostól a legjobb magyarnak járó fehér trikót.

A következő, Tata és Székesfehérvár közötti szakasz mezőnyhajrát ígér. A vizek városából szombaton negyed egykor rajtolnak, a befutó négy óra körül a fehérvári Met Arénánál lesz, ahol három kört kell megtenni. A jubileumi Tour de Hongrie vasárnap Esztergomban zárul, a Pilis emelkedői és a Bazilika felé vezető meredek macskaköves szakasz is befolyásolhatja az összetett végeredményét.

46. TOUR DE HONGRIE

3. szakasz, (Gödöllő–Gyöngyös-Kékestető, 163 km)

1. Harold Martín López (ecuadori, XDS Astana Team) 3:54:12

2. Alessandro Covi (olasz, UAE Team Emirates) +7 mp. h.

3. Albert Withen Philipsen (dán, Lidl-Trek) +7 mp. h.

Az összetett állása

1. Harold Martín López (ecuadori, XDS Astana Team) 12:48:07

2. Alessandro Covi (olasz, UAE Team Emirates) +11 p. h.

3. Albert Withen Philipsen (dán, Lidl-Trek) +13 p. h.

...

7. Feldhoffer Bálint (Team United Shipping) +22 p. h.

A hegyi pontverseny állása

1. (piros trikóban) Siebe Deweirdt (belga, Flanders-Baloise 25 pont

2. Harold Martín López (ecuadori, XDS Astana Team) 15

3. Gabriele Raccagni (olasz, Team Polti VisitMalta) 10