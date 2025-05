Először nyerte meg ecuadori bringás a Tour de Hongrie-t

Az utolsó megméretés várt vasárnap a jubileumi magyarországi körverseny résztvevőire. A kerékpárosok az idei 875 kilométeres össztávból 705-öt már megtettek az elmúlt négy napban, még 170 várt rájuk Etyek és Esztergom között. Az 1960 méteres szintemelkedésű zárószakaszon a hegyimenőknek kedvezett, a Pilisben három kört kellett megtenni, Esztergomban kettőt, amiben egy macskaköves emelkedő is szerepelt. A magyar kerekesek közül sokan jól ismerik ezt a környéket, Fetter Erik például már a csapatbemutató előtt jelezte, hogy a névnapján szeretne valami nagyot alkotni.

Szemerkélő eső fogadta a kerékpárosokat Etyeken, a települést elhagyva a lassú rajt után is együtt maradt a mezőny, a támadási kísérletek ekkor még sikertelennek bizonyultak. Zsámbékon a nap első gyorsasági részhajráját a Lidl-Trek versenyzője, Albert Withen Philipsen nyerte meg. A települések ezúttal is kitettek magukért, Pilisvörösváron fúvószenekar köszöntötte a kerekeseket, később egy kettes fogat kísérte egy darabig a bringásokat. Vörösvár után alakult ki végül a nap szökése, a pilisszántói mászásnak egy hétfős csoport vághatott neki elsőként, benne Szijártó Zéténnyel és a piros trikós Siebe Deweirdttel. A Team United Shipping versenyzője az első hegyi részhajrán második lett Deweirdt mögött, aki tavaly is a legjobb hegyimenő volt a magyar körversenyen. Gönczy Gergő számára viszont idő előtt véget ért az idei TdH, az Epronex-Hungary kerékpárosa bukott, aminek következtében kiugrott a válla.

A Pilisben összesen három kört tettek meg a bringások, a szökevények előnye az öt percet is átlépte, de a mezőny is sokat dolgozott, előfordultak olykor bátorkodó támadások, előremenekülések és kisebb szakadások. Deweirdt másodjára és harmadjára is elhozta a részhajrát, biztossá tette, hogy idén is nála marad a piros trikó. Az utolsó pilisi kör során Fetter meglépett a mezőnytől, megpróbált felérni a szökevékenyhez, néhány kilométert követően azonban beérték őt.

„Kemény utolsó szakaszt zártunk, olyan volt, mintha egy egynapos klasszikus lenne. Az elején esett, fújt a szél, ráadásul a nyomás is nehezedett rám. A csapattársaim küzdöttek értem egész nap, elöl tartottak, hálás vagyok nekik. Csodálatos a sárga trikó, a legszebb szín a kerékpárossportban, örülök, hogy az enyém lehet.” Harold Martín LÓPEZ

Esztergomba érve fogyott Szijártóék előnye, a Bazilika felé vezető meredek macskaköves részhez érve ketten maradtak a szökevények közül, Owen Geleijn és Jakub Otruba az utolsó kilométer elejéig tartott ki. Onnantól kezdve hatalmas csata vette kezdetét, elöl tekert a zöld trikós Danny van Poppel is, a sárga trikós Harold Martín Lópezre is figyeltek, nehogy az utolsó szakaszon veszítse el összetettbeli első helyét. A sprintet végül az UAE-s kolumbiai Juan Sebastián Molano nyerte meg, másodikként Van Poppel, harmadikként Tim Torn Teutenberg haladt át a célon. A második csoporttal, öt másodperces lemaradással érkezett meg López, a sárga trikót azonban megőrizte, ezzel ő lett a Tour de Hongrie történetének első ecuadori győztese.

A fehér trikó maradt Feldhoffer Bálinton, a Team United Shipping magyarja összetettben a hetedik helyen zárt, ezzel Valter Attila 2020-as győzelmét követően ő az első hazai versenyző, aki a legjobb tízben végzett a Tour de Hongrie-n.

„Stresszes és feszült volt a mezőny, mire Esztergomba értünk. Tudtam, hogy elöl kell maradnom, mert nagy esély van az esésekre, és akkor elveszhet az összetettbeli helyezésem és a fehér trikó is, ezért beleadtam mindent, kihajtottam magam. Örülök, hogy az elején fejeztem be, és kimondhatom, hogy csapatszinten is nagyon jó versenyt zártunk.” FELDHOFFER BÁLINT

ÖSSZEFOGLALÓ

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

TOUR DE HONGRIE

5. SZAKASZ (Etyek, Körpince utca–Esztergom, Bazilika, 170 km)

1. Juan Sebastián Molano (kolumbiai, UAE) 3:54:02 óra

2. Danny van Poppel (holland, Red Bull-BORA-hansgrohe) azonos idő

3. Tim Torn Teutenberg (német, Lidl-Trek) a. i.

AZ ÖSSZTETT VÉGEREDMÉNYE

1. Harold Martín López (ecuadori, Astana) 19:56:53 óra

2. Alessandro Covi (olasz, UAE) 7 másodperc hátrány

3. Albert Philipsen (dán, Lidl-Trek) 16 mp h.

...7. Feldhoffer Bálint (Team United Shipping) 27 mp h.

A GYORSASÁGI PONTVERSENY VÉGEREDMÉNYE

1. (zöld trikóban) Danny van Poppel 73 pont

2. Teutenberg 61

3. Groenewegen (holland, Jayco AlUla) 50

A HEGYI PONTVERSENY VÉGEREDMÉNYE

1. (piros trikóban) Siebe Deweirt (belga, Flanders-Baloise) 55 pont

2. López 15

3. Geleijn (holland, Unibet Tietema Rockets) 13