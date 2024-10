Szinte mindent vitt Tadej Pogacar 2024-ben

Versenyről versenyre kápráztatta el a kerékpársport kedvelőit a szlovén Tadej Pogacar, aki idén számos rekordot döntött meg. Teljesítményét csak emeli, hogy mindez rendkívül erős mezőnyben sikerült neki, riválisai közül Jonas Vinge­gaard-nak, Remco Evenepoelnak és Primoz Roglicnak is akadtak idén kiemelkedő pillanatai, ahogyan Valter Attilának is. A Visma bringása első magyarként idén két háromhetest is végigtekert, az olimpián negyedik, a világbajnokságon 27. lett. Vele és a szintén remeklő Vas Blankával a későbbiekben foglalkozunk részletesebben.

81 KILOMÉTERES SZÓLÓ A STRADE BIANCHÉN

Az olaszországi kerékpárosversenyek közül messze nem a kora márciusban esedékes Strade Bianche tekint vissza a legnagyobb múltra, a murvás útszakaszairól nevezetes, Sienában rajtoló és 215 kilométer után ott is záruló egynapost idén csupán a 18. alkalommal írták ki. Ez volt az UAE színeiben tekerő Tadej Pogacar első versenye az évben, 81 kilométerre (!) a céltól indított támadást, hatalmas szólógyőzelme végén 2:44 percet vert a második Toms Skujinsra.

SÚLYOS BUKÁS A BASZK KÖRÖN

Baszkföldre koncentrált a világelit április elején, az Etxarri-Aranatz és Legutio közötti negyedik szakaszon, 36 kilométerre a céltól hatalmas baleset történt. A lejtmenetben harcoltak a jobb pozíciókért a kerékpárosok, túl gyorsan vették be a kanyart, a láncreakció pedig beindult. Jay Vine csigolyatörést szenvedett, Remco Evenepoel eltörte a kulcscsontját és a lapockáját, Jonas Vingegaard-nak is eltört a kulcscsontja és hét bordája, zúzódott a tüdeje, illetve légmelle is kialakult, végül 12 nap után hagyhatta el a kórházat.

ERŐDEMONSTRÁCIÓ A GIRÓN

Pogacar kihagyta a baszkföldi versenyt, a május 4-én rajtolt Giro d’Italián pályafutása során először indult, nagy riválisai a sérüléseikből lábadoztak. A szlovén már a második szakasztól viselte az összetettben vezető bringásnak járó rózsaszín trikót, amelyet át sem adott többé. A Girót 9:44 perces fölénnyel nyerte meg, ennél nagyobb különbségre 1965 óta nem volt példa az olaszországi háromhetesen.

JONAS VINGEGAARD VISSZATÉRT

Habár Vingegaard kapcsán egy ideig az sem volt biztos, hogy folytathatja a pályafutását, a Tour de France 2022-es és 2023-as győztese indult a Francia körversenyen, ahol korábban emlékezetes csatákat vívott Tadej Pogacarral. A Visma dán kerékpárosa az idei Touron egyszer meg tudta verni sprintben a szlovént, de összetettben már nem, pedig elmondása szerint ezen a háromhetesen produkálta magához képest a legjobb számokat. Pogacar megismételte a húsz éve elhunyt Marco Pantani bravúrját, a Kalóz 1998-ban megnyerte egy éven belül a Girót és a Tourt is.

REMCO EVENEPOEL MINDENT VITT PÁRIZSBAN

Ha már duplázás: a francia körversenyen bronzérmes Remco Evenepoel a nizzai befejezést követően Párizs felé vette az irányt, ahol előbb az időfutamot nyerte meg az olimpián, majd a mezőnyversenyen kényelmes előnnyel tekert egyedül az Eiffel-torony felé… Azonban a kerékpárja négy kilométerre a Trocadérónál kialakított céltól defektet kapott, üvöltve-csapdosva követelte a cserejárművet. Húsz másodperc után már az új biciklin száguldott tova, s nyert végül 1:11 perccel Valentin Madouas előtt. A belga kerékpáros volt az első, aki mindkét számot megnyerte egy olimpián belül.

ROGLIC–O’CONNOR CSATA A SPANYOL HEGYEKEN

Jonas Vingegaard a Lengyel körön aratott győzelmével fejezte be az évet, gyermeke születése miatt augusztus 18-án véget ért az idénye. Egy nappal korábban rajtolt a harmadik háromhetes, a Vuelta. A spanyolországi verseny hatodik szakaszán az ausztrál Ben O’Connor 4:33 percet vert a második helyezettre, ezzel összetettben átvette a vezetést, a piros trikót pedig a 18. etapot követően adta át a nagyot hajrázó Primoz Roglicnak, amit meg is őrzött a végéig a Red Bull-Bora-Hansgrohe kerékpárosa, így ezen a Grand Touron is szlovén győzelem született.

ŐSZI TADEJ POGACAR-SHOW

A júliusi Tour-győzelem után legközelebb szeptember 13-án állt rajthoz a 26. életévét betöltő Pogacar, Québecben hetedik lett, két nappal később a montreali GP-n már ő nyert. A két héttel későbbi svájci világbajnokság mezőnyversenyén száz kilométerre a céltól indított támadást, az utolsó ötven kilométeren pedig szólóban tekert. Néhány percre úgy tűnt, elfogyhat az előnye, de a kritikus pillanatokat túlélve először szerezte meg a szivárványos trikót. A versenyévét olaszországi egynaposokkal zárta, a Giro dell’Emilián a legendás San Luca emelkedőjének első megmászásakor utasította maga mögé a többieket. A szakadó esőben zajló Tre Valli Varesine a versenyzők kérésére félbeszakadt, az Il Lombardián már nem volt gond az időjárással, a szlovén ezúttal 48 kilométeres szóló után nyert. Ezzel beállította Alessandro Petacchi 2005-ös rekordját, az olasz sprinter szintén 25 győzelemmel zárt.

És ha nem esik annyira az eső Varesében… De ez már nem fog kiderülni, mint ahogyan az is érdekes kérdés, tudja-e folytatni ezt a dominanciát jövőre Pogacar, vagy az év végére elfáradt Evenepoel és a pihenő Vingegaard is megújulva tér vissza, és 2025-ben jobban feladják a leckét a szlovénnak.