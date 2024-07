Tour de France: Biniam Girmay bukott a cél előtt, Jasper Philipsen harmadszor nyert

Az idei Tour második pihenőnapját követően folytatódott kedden a Tour, s a 16. szakasz egybehangzó vélemények szerint az utolsó lehetőségük volt a sprintereknek szakaszt nyerni. A Gruissan és Nimes közötti majd' 189 kilométer hosszú etapon egy részhajrá után a táv második felének elején egy negyedik kategóriás emelkedő borzolta a kedélyeket. A részhajrát Bryan Coquard nyerte a tavalyi zöld trikós Jasper Philipsen, Anthony Turgis és a pontversenyt vezető Biniam Girmay előtt, akinek szinte már csak meg kell érkeznie Nizzába a Tour végén, hogy bebiztosítsa a sprinterek versenyében az első helyet.

A részhajráig egyébként óriási tempót diktált a mezőny, és ugyan az első kilométereken még akadtak próbálkozások a nap szökésének kialakítására, végül egy kísérlet sem járt sikerrel – a részhajrá után viszont a TotalEnergies Tour újonca, Thomas Gachinard 91 kilométerrel a cél előtt úgy döntött, ő rápróbál a szökésre, és a mezőny el is engedte. A 23 éves francia a hazai közönség nagy örömére haladt a peloton előtt, de előnye két és fél percnél nagyobbra nem nőtt, a sprintben érdekelt csapatok ellenőrzésük alatt tartották az akciót, s 25 kilométerrel a vége előtt be is fogták Gachinard-t, majd a célig nagy tempót diktálva nem engedtek újabb akciót kibontakozni.

Az utolsó öt kilométeren öt körforgalom nehezítette a sprinterek megfelelő felvezetését; 1800 méterrel a vége előtt a harmadik körforgalomnál Girmay földre került, így Philipsen előtt megnyílt a lehetőség, hogy 50 pontot faragjon a hátrányából, s az alpecines belga sprinter élt is a lehetőséggel. Az utolsó körforgalomból a világbajnoki trikóban tekerő Mathieu van der Poel remekül vezette fel neki a sprintet, ő pedig mindenki másnál gyorsabbnak bizonyult és megnyerte idei harmadik szakaszát a Touron, összességében a kilencediket. A második helyen beérő Phil Bauhausra másfél bringányit vert, míg a harmadik helyre Alexander Kristoff érkezett be.

Girmay végül beért a célba, de a sprinterek versenyében nem szerzett itt pontot, előnye így 32 pontra csökkent Philipsennel szemben. Ez azt jelenti, hogy ha a belgának a hátralévő szakaszokon esetleg egy-egy részhajrá elcsípésével még lehet esélye az előzésre – bár sok lehetősége már nem lesz, mert hegyi szakaszok jönnek, s ezek nem a sprinterek kedvencei.

Összetettben az élcsoport nem változott, továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet – akinek ez volt a 100. teljesített szakasza a Tour de France-on a pályafutása során –, második a címvédő dán Jonas Vingegaard, a harmadik pedig a belga Remco Evenepoel.

111. TOUR DE FRANCE

16. SZAKASZ (Gruissan–Nimes, 188.6 km, sík befutó)

1. Jasper Philipsen (belga, Alpecin-Deceuninck) 4:11:27 óra

2. Phil Bauhaus (német, Bahrain) azonos idővel

3. Alexander Kristoff (norvég, Uno-X) a. i.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 66:07:51

2. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 3:09 perc hátrány

3. Remco Evenepoel (belga, Soudal-Quick-Step) 5:19 p h.

Szerdán a Saint-Paul-Trois-Chateaux és Superdévoluy közötti 177.8 kilométeres szakasz megtétele és hegyi befutó vár a mezőnyre. A 111. Tour de France vasárnap ér véget, története során először nem Párizsban vagy annak környékén, hanem a Monaco és Nizza közötti egyéni időfutammal.