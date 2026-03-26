Toto Wolff új gyémántja – sztárportré Kimi Antonelliről

Hogy Kimi Antonelli jórészt Max Verstappennek köszönheti az első Formula–1-es győzelmét?

Nos, az elsőre kissé szenzációhajhásznak ható tételmondat igazságtartalma nagyobb, mint gondolnánk. Képzeletben ugorjunk vissza az időben nagyjából tíz évet, és a barcelonai dobogó alatt tátott szájjal hallgassuk a holland himnuszt, amit egy 18 éves „kölyök” tiszteletére játszanak. Ha Toto Wolffnak nem okozott volna éppen elég fájdalmat, hogy versenyzői kiütötték egymást az élről, hát itt van még ez is: egy elszalasztott őstehetség, aki a Mercedes helyett a Red Bullnak szállítja a káprázatos eredményeket.

Született: 2006. augusztus 25., Bologna

Állampolgársága: olasz

Sportága: Formula–1

Csapata: Mercedes (2025–)

GP-indulások: 26

Győzelem: 1

Dobogó: 5

Pole pozíció: 1

Leggyorsabb körök: 4

Legjobb vb-helyezése: 7. (2025)

F1 előtti sikerei: 2x gokart Európa-bajnok (2021, 2021), olasz és német F4, bajnok (2022), FRECA-bajnok (2023), Formula–2, 6. (2024) Andrea Kimi Antonelli

A MERCEDES HAMAR LECSAPOTT A 12 ÉVES TEHETSÉGRE

Pedig az ifjú Verstappenen az osztrák csapatvezetőnek már jóval korábban megakadt a szeme, sőt, a tárgyalási fázisig is eljutottak, ám amíg ő 2015-re csak egy F2-es ülést tudott felajánlani neki, addig honfitársa, Helmut Marko bemondta az „all-int”, és azonnal Formula–1-es szerződést tett az akkor 16 éves fiú asztalára. Wolff vert helyzetbe került, hiszen a Mercedesnél a bombaerős Lewis Hamilton, Nico Rosberg párost nyilvánvalóan nem lehetett megbontani egy pattanásos képű tini kedvéért, és valószínűleg williamses tulajdonostársai is kinevették, amikor előhozakodott az ötlettel.

Verstappen tehát bemutatkozott a Toro Rosso színeiben, majd a következő évben rögtön első Red Bull-os versenyét megnyerte, Wolff pedig aznap megfogadta: többé nem hagyja, hogy elhalásszanak előle egy ilyen generációs tehetséget, és egy nap igenis megtalálja a maga gyémántját. Nem is kellett sokat várnia, a Mercedes juniorprogramját vezető szakemberek a figyelmébe ajánlottak egy csöpp kis olasz gokartost, aki nyakra-főre nyerte a korosztályos versenyeket (a sors iróniája, hogy a Ferrarit akkor vezető Maurizio Arrivabene éppen apró termete miatt nem látott benne fantáziát).

A bolognai Andrea Kimi Antonelli csupán 12 éves volt, amikor 2019-re már felkerült a csillagos márkajelzés az overalljára, családja ugyanis kapva kapott a lehetőségen, hogy F1-es háttértámogatással folytassa a karrierjét, amelyet addig édesapja, Marco egyengetett és finanszírozott, aki korábban sportautókkal versenyzett, sőt, saját csapatot is alapított. Ez viszont már az autósport azon korszaka volt, amikor a magasabb szintű gokartversenyzéshez éves szinten eurószázezrek kellettek, így a Mercedes nem is érkezhetett volna jobbkor – igaz, Nico Rosberg tavaly elárulta, ez sem hozta el rögtön a kánaánt.

„Kimi az én gokartcsapatomban versenyzett, és még a saját pénzemből is áldoznom kellett rá, mert a Mercedesnél annyira olcsójánosok voltak, hogy nem állták a teljes büdzsét – mondta nevetve a csapat 2016-os világbajnoka a Sky Sports szakértőjeként. – Nagyon kis összegről volt szó, de akkor is be kellett szállnom vele. Egyébként ő volt a legnagyobb tehetség, akit valaha a gokartos közegben láttunk – egy szinten volt Lewis Hamiltonnal és Max Verstappennel.”

2024: az F2-ben nehezen talált magára, végül hatodikként zárt…

…édesapja támogatásával lendült túl a nehezebb időszakokon

LEWIS HAMILTON TÁVOZÁSA FELPÖRGETTE AZ ESEMÉNYEKET

Antonelli a nemzetközi színtéren is szállította a sikereket, 2020-ban Európa-bajnoki címet ünnepelt, egy évvel később pedig nemcsak megvédte a címét, hanem kilenc verseny erejéig a formulaautózás világába is belekóstolt az olasz F4-ben. Harmadik hétvégéjén már mindhárom futamon dobogós volt, ami előrevetítette a 2022-es eredményeket. A Mercedes ekkor elérkezettnek látta az időt, hogy jobban terhelje a 15 éves tehetséget, aki nem is vallott szégyent: a német és az olasz F4-ben párhuzamosan versenyezve mindkét kategóriában bajnoki címet szerzett.

Jöhetett tehát a következő ugrás, az Alpine által szervezett regionális Európa-bajnokság (FRECA), amelyet erősség szempontjából nagyjából az F4 és az F3 közé pozicionáltak. Újoncévében fölényesen uralta a mezőnyt, és már az utolsó előtti fordulóban biztossá tette a bajnoki diadalt. Teljesítménye annyira meggyőző volt, hogy Wolff nem teketóriázott: a következő lépcsőfok kihagyásával rögtön az F2-be léptette fel pártfogoltját. Természetesen tudta, hogy ezzel jelentős nyomást helyez a 17 éves fiúra, ám a java csak ezután következett…

Elérkezett ugyanis 2024. február 1-je, amikor Lewis Hamilton a versenyzés világát sokkolva bejelentette: a következő évben a Mercedest elhagyva a Ferrarinál folytatja. A hivatalos közleményt még nyilvánosságra sem hozták, amikor nagyon sokakban ugyanaz a kérdés fogalmazódott meg: létezik, hogy Wolff 12 hónap múlva bedobja a mély vízbe Antonellit, aki akkor még egy árva F2-es futamon sem indult? Nos, az osztrák csapatvezető nem árult zsákbamacskát, és a Hamilton bejelentését követő első sajtótájékoztatón rögtön leszögezte, izgalommal tölti el a lehetőség, hogy valami igazán merészet húzzon…

A Verstappen elvesztése miatti düh még akkor is dolgozott benne, és az azt követő hónapokban kissé úgy tűnt, mintha csak az „ürügyet” keresné, hogy F1-es szerződést kínálhasson saját tehetségének. Merthogy az előző évekhez képest Antonelli meglepetésre kifejezetten döcögősen kezdte F2-es hadjáratát. A mezőny egyik legerősebb csapatának számító Prema színeiben sem találta a ritmust, és jó ideig nemhogy a győzelmek, de még a dobogós helyezések is elkerülték. Wolff titokban végig abban reménykedett, hogy tehetsége felnő a feladathoz, ám Antonelli neve mellett még a bajnokság hatodik, hetedik fordulójában, Barcelonában és a Red Bull Ringen is az alábbi helyezések szerepeltek: 15., 12., 15., 13.

Nem éppen az az eredménysor, amely feljogosítja az embert, hogy F1-es topcsapat igazolja le, de osztrák pártfogója a végsőkig kivárt, és a július végre meg is hozta az áttörést. Antonelli a silverstone-i sprint után a hungaroringi főfutamon is győzött, és bár ezután hullámzóan alakultak a hétvégéi, a szimulátorban mutatott teljesítménye, valamint a mérnökökkel való közös munkája meggyőzte róla Wolffot, hogy érdemes kockáztatnia. A szeptemberi monzai nagydíjra időzítette a nagy bejelentést, amelyen Antonelli az első szabadedzésen George Russell autóját kölcsönvéve öt kör után beleállt a falba…

F1-es beugrása az augusztus 30-i monzai első szabadedzésen autótöréssel végződött

BEBIZONYOSODOTT, HOGY MEGÉRTE KOCKÁZTATNI

Sokan nem értették, miért kell ennyire siettetni a csiszolatlan gyémánt F1-es előléptetését, és valóban érezhető volt némi görcsösség a Mercedes vezetőségén, hogy ők is minél előbb „villantsanak egy Verstappent.” A felemás előjelek ellenére viszont jól sikerült a 18 éves olasz bemutatkozása, Melbourne-ben lehetetlen időjárási körülmények között negyedik lett az első versenyén, és utána is gyűjtögette a pontokat. Miamiban pole-t szerzett a sprintfutamra, Kanadában pedig először állhatott dobogóra.

Sajnos a nyár ezt követő részében teljesen elvesztette a fonalat, mert nem érzett rá a Mercedes fejlesztéseire, de mivel az újdonságokra csapattársa, Russell is panaszkodott, visszatértek az alapverzióhoz, így az eredmények is javultak. Végül az olasz tini Brazíliában és Las Vegasban is a pódiumon pezsgőzött, így optimistán várhatta a 2026-os technikai érát.

Hihetetlen szerencséjére már második idényében domináns autót kapott, és bár ijesztő volt a kezdet, mert a melbourne-i harmadik szabadedzésen rommá törte kocsiját, ezzel is azt jelezte, nem csak körözgetni tervez idén. Noha utána sanghaji pole pozíciójához az is kellett, hogy Russell technikai hibával küszködjön az időmérőn, vasárnap már Antonelli volt kettejük közül a magabiztosabb, és tempó terén is rutinos csapattársa fölé nőtt.

Nem véletlen, hogy a leintés után a csapatrádión Wolff szarkasztikusan az őt kritizáló véleményeket idézte, amelyek szerint túl hamar dobta mély vízbe védencét. A kínai győzelemmel viszont Antonelli tényleg igazolta a döntés helyességét, és tett még egy nagy lépést a „verstappeni úton”. Vajon a folytatás is hasonlóképpen alakul?

Csapatfőnöke, Toto Wolff és versenymérnöke, Peter Bonnington nem győzte dicsérni

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. március 21-i lapszámában jelent meg.)