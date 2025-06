Talán egyszer szupersztárrá válhat – portré Coco Gauffról

Olyan régóta szerepel a WTA versenyein, hogy nem gondolnánk, még csak 21 éves. Azzal, hogy a Roland Garroson június elején megnyerte élete második Grand Slam-tornáját, nagy meglepetést szerzett. No nem azért, mert korábban ne lett volna képes salakon jó teljesítményre, Párizsban is játszott döntőt 2022-ben, sőt, tavaly megnyerte a női párost, de a lengyel Iga Swiatek egyeduralkodó volt a francia fővárosban. Aztán megjelent a „piaci rés”, merthogy Swiatek gyenge formában várta az év második majorversenyét, s bár így is eljutott a négy közé, ott a döntő szettben 6:0-val ütötte ki a fehérorosz Arina Szabalenka. És a legtöbben arra számítottak, hogy a tavalyi US Open-győztes, idei Australian Open-döntős megszerzi az első trófeáját a Roland Garroson is – Gauff azonban másképp gondolta. A 2023-as otthoni GS-győzelmét követően idegenben is felért a csúcsra (előtte éppen tíz éve Serena Williams nyert amerikaiként Garrost, ráadásul Gauff lett az első női játékos, aki első két Grand Slam-győzelmét szetthátrányból hozta össze, méghozzá ugyanazzal az ellenféllel szemben), így még akár arra is gondolhatunk, végre Wimbledonban is kijön neki a lépés. Merthogy eddig csak a negyedik fordulóig tudott eljutni, mondjuk, az háromszor is sikerült neki. A füves pályás hangolása idén hagyott kívánnivalót maga után, a kínai Vang Hszin-jü elég simán megverte Berlinben.

Amikor nem megy neki a játék, nagyon tud szenvedni: világgá ütött labda, temérdek kettős hiba, rendezetlen mozgás, érthetetlen döntések sora. Ha viszont megy, mindez a javára fordul, jönnek az agresszív támadóütések, az erős és pontos szervák, a nagyszerű védekezés és a csodaszépen kivitelezett fonákütések. Az ő érdeme is, hogy Szabalenka hetven ki nem kényszerített hibát ütött ellene a Roland Garros döntőjében, majd a találkozót követően arról beszélt a világelső, hogy Gauff nem azért győzött, mert olyan lenyűgözően játszott, hanem ő hibázott rengeteget, ráadásul arra is utalt, hogy Swiatek megnyerte volna a finálét, ha bejut. Szavaiért később elnézést kért amerikai ellenfelétől, a világranglista második helyezettjétől, aki már 6–5-re vezet Szabalenkával szemben az egymás elleni összevetésben, és biztosan még sok nagy csatát vívnak a következő években.

Patrick Mouratoglou, akinek akadémiáján tízéves korától edzett, rendkívül sokra tartja

Felfedezője, Patrick Mouratoglou úgy véli, Gauff lehet a női tenisz következő szupersztárja, amilyen Serena Williams volt, mert neki van a mezőnyben a legerősebb kisugárzása. Gauff példaképei egyébként éppen a Williams testvérek, Serena és Venus, úgyhogy ebből a szempontból méltó örökös lehet. Vitatkozva némiképpen Mouratoglouval, azt egyelőre nem gondoljuk, hogy Gauff lenne az a női játékos, aki megtölti az arénákat, és ha nem is kizárólag, de nagy részben miatta mennek ki a nézők a teniszmérkőzésekre, mondjuk, az adott Grand Slam-torna esti programjában. Merthogy Serena, Venus és az orosz Marija Sarapova ilyen típusú klasszis volt, Swiatek sohasem lesz hasonló, Szabalenkát a vicces stílusa még talán segíthetné is ide eljutni, de gyakori ideges viselkedése és a Garros döntője utáni magatartása nem predesztinálja erre.

Hogy Gauff hatalmas tehetségként robbant be a sportágba, persze nem lehet vitás. Első három Grand Slam-főtáblás szerepléséből kétszer szembekerült egyik idoljával, Venus Williamsszel (Serenával egyszer sem), s mindkétszer, 2019-ben Wimbledonban és 2020-ban az Australian Openen felülmúlta (előbbi győzelmével hívta fel magára a közvélemény figyelmét), 15 évesen még csak szettet sem veszített ellene. 2021-től, vagyis 17 esztendős korától minden évben van legalább egy Grand Slam-negyeddöntője egyesben, viszont azt az elsöprő lendületet nem láthattuk tőle, mint a férfiaknál Carlos Alcaraztól – ettől függetlenül nincs lekésve semmiről. Ők ketten egyébként nagyon jó viszonyban vannak, és Gauff igyekszik is tanulni a spanyoltól, próbálja magát minél jobban érezni a pályán és sokat mosolyogni. Vállalása azért is merész, mert mindig rendkívül komolynak tűnik a pályán a fiatal amerikai, aki élete első, 2022-es GS-döntője előtt sírt és ideges volt, kételkedett a saját tudásában, és így nyilvánvalóan nem is győzhetett. Három évvel később már magabiztos volt Párizsban, igaz, azóta rengeteg tapasztalatot és egy major-trófeát is szerzett – nincs már olyan fontos torna, amely előtt ne az játszódna le a fejében, hogy ő is esélyes a győzelemre. A mentalitása nem hagy maga után kívánnivalót, sohasem adja fel, talán ebből a szempontból ő a női mezőny éllovasa. Edzőjével, a francia Jean-Christophe Faurellel a gyenge évkezdet tapasztalatait leszűrve Miamit követően változtattak, legalábbis tettek rá kísérletet: jobb szervákban és minél agresszívabban megjátszott pontokban keresték a fejlődési lehetőséget. Meg is találták, amire nagy szükség volt Párizsban.

2023: első Grand Slam-sikerét hazai pályán, a US Openen, New Yorkban aratta

Lássuk, hogyan méltatta a szociális érzékenységéről híres Gauffot még tavaly szomszédos oldalunk főszereplője, a remek Ben Shelton: „Nagyszerű sportoló, sok tulajdonsága egy férfi játékoséra emlékeztet, ahogyan mozog és védekezik. Látszódik rajta valami különleges és más, óriási szenvedéllyel játszik. Egyértelmű, hogy törődik a többiekkel, és minden alkalommal beleéli magát, amikor pályára lép.”

Gyakorta fohászkodik Istenhez Coco Gauff (Cocónak vagy a nagynénje nevezte el Corit, vagy édesapja, akit Corey-ként Cónak becéztek, s ő azt mondta, hogy a lányát majd Cocónak hívja), büszke és hithű keresztény, nem a botrányairól híres, nyugodt és fegyelmezett. Fontosnak tartja a színes bőrű emberek jogainak érvényesülését, felszólal az iskolai lövöldözések ellen, aggasztja a klímaváltozás. Tavaly az amerikai olimpiai csapat női zászlóvivője volt, hogy ez mekkora megtiszteltetés, elég hozzá annyi, hogy LeBron James volt a férfi.

Szülei támogató hátteret adnak neki

Gauff az idei Garros-döntő után a Vogue magazinnak elmondta, van két öccse, és azt érezte, neki kell jó példával elöl járnia, és mivel már nagyon fiatalon nála jóval idősebb teniszezőkkel kellett összecsapnia, megpróbál kicsivel érettebben viselkedni annál, amit a kora mutatna.

Az interjúban Wimbledonról is szót ejtett, eddig füvön nem sok sikerélmény érte, a következő majortornán is próbálja hozni az agresszív játékát, de azt fájlalja, hogy füvön nincs annyi ideje, mint salakon, nem tudja kihasználni a labda pattanását, ennek ellenére reméli, hogy a szervái is jó helyre mennek. A fogadóirodák az esélyesek között tartják számon, de mivel a legutóbbi nyolc londoni viadalt más-más női játékos nyerte meg, így egyrészt nagyon nehéz jósolgatni, másrészt a sormintát nemcsak Szabalenka vagy Swiatek tudná folytatni, hanem Gauff is…

Coco Gauff a példaképeivel, Serena és Venus Williamsszel

