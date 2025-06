A „floridai aligátor” útja az elitbe – a Ben Shelton-portré

„Bocs, most le kell tennem!” Ben Shelton telefonálást, majd a kagyló lerakását imitáló örömét állítása szerint egyetemi társa és barátja, az időközben olimpiai és összesen hat vb-címet szerző Grant Holloway gátfutó ihlette, aki hasonlóképp ünnepel, mint a teniszező a 2023-as US Openen többször is – bár azóta Shelton nagyrészt leszokott erről, a mozdulat így is ikonikus maradt. A profi tenisz világába üstökösként berobbanó ifjú játékosnak eddigre már voltak kiemelkedő eredményei. A 2023-as US Openen lett széles körben ismert, amikor mindössze ötödik Grand Slam-főtáblás szereplésén csak a négy között állította meg a későbbi győztes, a 24. (ez idáig utolsó) GS-trófeáját megszerző Novak Djokovics. Némi fricskával ő is a telefonos mozdulattal ünnepelt akkor…

Született: 2002. október 9., Atlanta

Állampolgársága: amerikai

Sportága: tenisz

Magassága: 193 cm

Profi karrierje kezdete: 2022

Ütőfogása: balkezes tenyeres, kétkezes fonák

Legjobb világranglista-helyezése: 10. (2025. június 16.)

Pénzdíja: 7 364 929 dollár

ATP-tornagyőzelmeinek száma: 2

Győzelmei/vereségei egyesben ATP-tornán: 90/67

Kiemelkedő eredményei: Australian Open-elődöntős (2025), US Open-elődöntős (2023), 3x ATP Masters-negyeddöntős (2023, Sanghaj; 2024, Cincinnati; 2025, Indian Wells), 2x ATP-tornagyőztes (2023, Tokió, 2024, Houston) NS-névjegy: BEN SHELTON

Amilyen sebességgel tört be az elitmezőnybe, valószínűleg kevesen sejtenék, hogy a Benja­min Todd Shelton néven 2002. október 9-én az egyesült államokbeli Atlantában született sportoló viszonylag későn, csupán 11-12 évesen kóstolt bele a teniszbe. Pedig családja több tagja teniszezett: édesapja, Bryan Shelton 1989 és 1997 között volt profi, az 55. helyig kapaszkodott fel a világranglistán, két egyéni ATP-trófeát gyűjtött be – ennyi van jelenleg a fiának is –, és minden Grand Slam-tornán nyert legalább egy meccset egyesben és párosban is. A legjobbját Wimbledonban érte el az 1994-es nyolcaddöntővel – fia is itt lép pályára jövő héten a főtáblán, először top 10-es játékosként. Édesanyja, Lisa, nagybátyja, Todd Witsken és nővére, Emma is űzte a sportágat. A kis Ben azonban eredetileg másfelé húzott. „Kezdetben unalmasnak találtam a teniszt. Az amerikai futball, a kosárlabda, a baseball volt a legnépszerűbb, én is értük rajongtam” – idézte Ben Sheltont a Guardian tavaly augusztusban. Amerikai futballban volt a legaktívabb, irányítónak készült, ám később elkezdte érdekelni a tenisz. Elsősorban testvérét figyelte, ahogy a juniortornákra utazva járja a világot, és eközben néha még az iskolából is „kénytelen” kimaradni…

Kiderült: nem esett messze az alma a fájától. 2016-ban, 14 évesen megnyerte az Egyesült Államok Teniszszövetsége (USTA) által rendezett junior országos bajnokságot párosban. A további juniorsikerek hatására 2020-ban a 18 évesek országos ranglistáján a harmadik helyen is állt, 2021-ben pedig, már egyetemistaként, a Florida Gatorsszal (ahol édesapja volt a vezetőedző, és máig segíti a munkáját trénerként) megnyerte a csapat történetének első divízió I-es egyetemi bajnoki címét. 2022-ben egyesben lett divízió I-es egyetemi bajnok, az amerikai Egyetemi Teniszszövetség (ITA) pedig az év játékosának választotta. A szakma ekkor már az amerikai férfitenisz következő nagy reménységeként kezdte emlegetni Sheltont, aki fényesebbé teheti a jövőt. Mert bár számos sokszoros GS-bajnok amerikai teniszezőt ismerünk mindkét nemnél, a férfiaknál mégiscsak Andy Roddick nyert legutóbb amerikaiként Grand Slamet a 2003-as US Openen. Azóta pedig elég sok víz lefolyt a Mississippin.

A barátnő, Trinity Rodman olimpiai arannyal a nyakában

„Én csak egy egyetemista srác vagyok, aki jól érzi magát. Nem pakolok magamra sok terhet a mérkőzéseken. Persze koncentrálok, és törekszem arra, hogy a legjobbamat nyújtsam, de nem úgy fogom fel, hogy életre-halálra megy a játék” – mondta még 2022-ben Shelton, és ez a lazaság jellemzi azóta is. 2021 nyarán jelent meg először az ATP-challengertornákon, és 2022 májusától kezdett rendszeresen a nemzetközi tornákon szerepelni – egy ideig online folytatta az egyetemet, majd augusztusban megszakította közgazdaságtani tanulmányait, és profinak állt. Júliusban, mindössze a negyedik challengertornáján döntőbe jutott Rómában, majd szabadkártyával bemutatkozhatott ATP-tornán is; Atlantában az első meccsét meg is nyerte. Augusztusban a cincinnati mestertornán szabadkártyával két mérkőzen győzött, előbb az akkor 56. olasz Lorenzo Sonegót, majd bravúrral a világranglista-5. norvég Casper Ruudöt búcsúztatta – ezzel tehát megvolt az első top 100-as játékos ellen aratott sikere, majd karrierje első top 10-es teniszezője ellen vívott csatáját is megnyerte. Ő lett a legfiatalabb amerikai Roddick után, aki top 5-öst vert meg; Roddick 2001-ben Montrealban a brazil Gustavo Kuertent múlta felül. Shelton október-novemberben egymás után három amerikai challengertornát nyert meg, és a 97. helyen zárta 2022-t – az évet még az 573. helyen kezdte el.

2023-ban Ben Shelton stabil résztvevőjévé vált az ATP-tornáknak, a januári Australian Openen (mindössze második GS-főtáblás szereplésén) negyeddöntőig jutott, és már a legjobb 50 között volt. Ezután jött a java, az augusztus-szeptemberi US Open, amelyen honfitársait, a nyolcaddöntőben Tommy Pault, a negyeddöntőben Frances Tiafoe-t búcsúztatta. „Igen, ő az, aki nyert huszonhárom Grand Slamet, vagy mennyit is… De ennél keményebb már aligha lehet, két nagyon nehéz meccsen vagyok túl” – fejtette ki Shelton kellő pimaszsággal a véleményét a Novak Djokovics elleni elődöntős párharcról előzetesen. A szerb klasszis háromszettes győzelme azonban tekintélyt parancsolt, de az ötödik GS-viadalán szereplő 20 éves Shelton így is a legfiatalabb amerikai GS-elődöntős szintén Roddick (2003, Australian Open), illetve a legfiatalabb New York-i elődöntős Michael Chang óta (1992), ráadásul bejutott a legjobb 20-ba a világranglistán. Az október eleji sanghaji 1000-esen mások mellett az akkor 4. Jannik Sinnert is legyőzve az elődöntőig menetelt, két hét múlva a tokiói 500-ason megszerezte első ATP-trófeáját, 2024 áprilisában pedig a másodikat a houstoni 250-esen salakon – miközben azt megelőzően 2–7 volt a mérlege, és ötmeccses nyeretlenségi szériában volt ezen a borításon.

Ben Shelton és édesapja, Bryan: mindketten két ATP-trófeát nyertek, de már csak a fiú gyűjteménye bővülhet (Fotó: AFP)

A Ben 10 egy népszerű rajzfilmsorozat volt a Cartoon Network gyerekcsatornán, főszereplője a tízéves Ben, aki az órája segítségével képes átváltozni mindenféle szuperlénnyé, és megküzdeni a gonosszal. Idén Ben Shelton is megteremtette a „Ben 10”-t – Melbourne-ben ismét negyeddöntős, áprilisban Münchenben finalista volt, e hónap elején, már füvön, Stuttgartban elődöntőzött, pályafutása során először bejutott a legjobb tízbe – ez már a cseh Jirí Lehecka elleni sikeres negyeddöntővel eldőlt. A meccs után a következőt írta a kamerára: „Top 10 baby, a Gators-srácok még mindig menők!”

Az év sikerei közé sorolható még, hogy Shelton márciusban randizni kezdett a párizsi olimpián aranyérmes amerikai labdarúgó-válogatott csatárával, a 23 éves Trinity Rodmannel, az ötszörös NBA-bajnok Dennis Rodman lányával. Hogy Wimbledonban mire megy, nem tudni (füvön három meccse nyeretlen, 8–10 a mérlege, szerdán már a 2. körben kiesett honfitársa, Learner Tien ellen Mallorcában), de salakon már csodát tett elég gyatra mérleggel a háta mögött…

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. június 28-i lapszámában jelent meg.)