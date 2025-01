Hírességek, mint futball-befektetők: igazi újítás vagy múló trend?

Ha híres magyar klubtulajdonost keresünk, mindenek előtt Király Gábor nevét kell megemlítenünk. Jövőre, 2026-ban lesz húszéves a Király Sportegyesület, amelynek elődjét, a Király Szabadidősport Egyesületet a 108-szoros válogatott kapus a családjával alapította 2006-ban Szombathelyen. A bázis a mai napig a 2003-ban létrehozott Király Sportlétesítmény a vasi megyeszékhely Újperint városrészében. Kezdetben a szabadidő- és tömegsport támogatása volt a cél, az egyesület első tíz évét ez határozta meg, számos szakosztállyal, majd 2016-ban minőségi váltás következett be, ami névváltozással is járt. A szabadidő szó kikerült, így a mai napig Király Sportegyesület néven, labdarúgó utánpótlásműhelyként működik. Vas vármegye egyetlen tehetségközpontjában csaknem 250 igazolt labdarúgóval zajlik munka, harminc tagú edzői stábbal, saját egészségügyi és rehabilitációs háttérrel. A hosszú távú cél, hogy saját bázisra építve, NB III-as csapatot kiállítva támogassa az egyesület a hazai labdarúgás minőségi utánpótlását. Ezt segíti számos együttműködés hazai és külföldi utánpótlásműhelyekkel és akadémiákkal. A koncepció gazdasági szempontból tehát valamelyest eltér a deklaráltan profitorientált befektetésektől, de sportszakmai kérdésekben nagyon is hasonlít rájuk. J. Á.