A kezünkben volt, de nem a vb-cím – 70 éve volt a berni német–magyar

A 70 esztendővel ezelőtti világbajnoki döntőről már mindent elmondtak, azt is, ami meg sem történt – érthetően, hiszen a magyar futball legfájdalmasabb meccse volt a berni 2:3. Már csak azért is, mert a világ legjobb csapatának kikiáltva érkeztünk Svájcba, és a minősítésnek csak a legfontosabb, a végeredmény, az NSZK győzelme mond ellent.

A mérkőzés napján – ez érdekes – a Népsport nem a címoldalán számolt be a reményeiről. Feleki László A döntő előtt című írása a 3. oldalra került, az első oldalt a magyar–cseh atlétikai viadal vitte, ami még úgy is furcsa, hogy 10 ezer méteren Kovács József győzelme Emil Zátopek ellen valóban szenzáció volt.

Feleki joggal írta: „Kevesen lesznek vasárnap odahaza, akik nem törődnek azzal, mi történik délután hattól nyolcig a Wankdorf Stadionban. Beszélhetünk akármiről, a vágy, az óhaj, a követelés csak egy: ezt a döntőt meg kell nyerni! A magyar csapatnak, amely a legnehezebb körülmények között, a legerősebb ellenfeleken keresztül jutott el a döntőig, győznie kell. Hirdetnie kell e győzelemmel a béke esztendejét, a béketábor akaratát, szabad hazánk fejlődését.”

A politikai felhang (béke, szabad haza) kötelező refrén volt, az már nem, hogy a lap arra is kitért, mikor maradhat el a siker. Leginkább akkor – olvasható –, ha a magyar futballisták biztosra veszik a győzelmet, a csoportmeccs 8:3-as eredményéből kiindulva lebecsülik a németeket, azt hiszik, hogy már csak fel kell tenni a pontot az i betűre. Ellenkezőleg: „Ezen a mérkőzésen szükség lesz a magyar labdarúgás minden erényére. Szívére, tudására, nyugalmára, lelkesedésére, fegyelmezettségére, erőnlétére – mindarra, amit csak elő tudunk venni a magyar labdarúgás gazdag fegyvertárából.”

A másik oldalon Sepp Herberger szövetségi kapitány azt mondta, indokoltan vár magyar győzelmet mindenki, hiszen Brazílián és Uruguayon jutott túl a döntőig.

Ráadásul Puskás nélkül…

Mindenesetre mi győzelemre készültünk. A meccs napján kiderült, hogy a svájci magyar nagykövetség hétfőn fogadást ad a két csapat tiszteletére (elmaradt), itthon pedig megszervezték a legalaposabb tájékoztatást. A vonatok utasainak az állomásokon hangszórok adták tudtul az állást, a kórházakban közös rádióhallgatást hirdettek, az éttermekben, kocsmákban, cukrászdákban is hallhatták Szepesi Györgyöt az emberek, a strandokon is.

A vasárnap is dolgozó üzemekben, bányákban is fontos volt a hírtovábbítás. Már csak azért is, mert a Népsport így zárta a felvezetést: „És hogy mi mit érzünk? Azt, hogy győzünk!”

De menjünk sorjában!

1954. július 4-én So­lothurnban, a Krone Hotelben a csapat kilenc órakor reggelizett, majd: „A figyelem Puskás felé irányult. A következő percekben dőlt el, hogy a magyar csapat kapitánya tudja-e vállalni a játékot. Kimentek a pályára, Puskás néhány erőteljes mozdulatot végzett, azután a lövéseket próbálgatta. A mozgása igen megnyugtató volt. A próba után Puskás kijelentette, hogy teljes felelősséggel meri vállalni a játékot.”

Bozsik József is közölte, hogy nincs baj, az uruguayiak ellen elszenvedett combizomhúzódása nem akadályozza. „Mindkét játékos teljes felelősségének tudatában vállalta a játékot. S ha ők vállalták, ez azt jelenti, hogy el is tudják látni feladatukat” – így Kreisz László dr. csapatorvos.

Ez örömhír volt a javából, aztán a taktikai értekezlet nagy meglepetést hozott. Sebes Gusztáv úgy döntött, hogy Czibor Zoltán lesz a jobbszélső. „Czibor tulajdonképpen jobblábas. Régi elgondolásom volt, hogy kipróbáljam őt a jobbszélen. Ez jó alkalom most erre, mégpedig azért, mert Werner Kohlmeyer, a nyugatnémet balhátvéd lassú, lassan fordul.”