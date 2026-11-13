„Áldás vagy átok?” – hogyan viszonyulnak a kézilabda-játékvezetők a videórendszerhez?
A podcastadás itt tekinthető meg:
Az adás témái:
– a világversenyek ereje játékvezetői szempontból
– mi a játékvezetők célja egy versenyen?
– erősorrend a játékvezetők között
– VR: áldás vagy átok?
– mit és milyen esetben nézhetik vissza az eseteket a játékvezetők?
– kettős présben a játékvezetők és a szabályok komplexitása
– esettanulmány: kék lap a NEKA–Kisvárda mérkőzésen
– a szándékosság nem megítélhető tényező, de akkor mi az?
– esettanulmány: szabaddobás a Tatabánya–Szeged mérkőzés végjátékában
– az utolsó 30 másodperc szabálya – majdnem minden megnézhető
– mi alapján változtatható meg ítélet?
– esettanulmány: komplex eset gól visszavonásával az ETO–Balatonfüred mérkőzésen
– esettanulmány: lépéshiba a Veszprém–Szeged mérkőzésen
– a lépéshiba megítélésének nehézségei: látni nem lehet, érezni kell(ene)
– lehet játékvezetői törekvés a döntetlen?