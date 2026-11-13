„Áldás vagy átok?” – hogyan viszonyulnak a kézilabda-játékvezetők a videórendszerhez?

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Az adás témái:

– a világversenyek ereje játékvezetői szempontból

– mi a játékvezetők célja egy versenyen?

– erősorrend a játékvezetők között

– VR: áldás vagy átok?

– mit és milyen esetben nézhetik vissza az eseteket a játékvezetők?

– kettős présben a játékvezetők és a szabályok komplexitása

– esettanulmány: kék lap a NEKA–Kisvárda mérkőzésen

– a szándékosság nem megítélhető tényező, de akkor mi az?

– esettanulmány: szabaddobás a Tatabánya–Szeged mérkőzés végjátékában

– az utolsó 30 másodperc szabálya – majdnem minden megnézhető

– mi alapján változtatható meg ítélet?

– esettanulmány: komplex eset gól visszavonásával az ETO–Balatonfüred mérkőzésen

– esettanulmány: lépéshiba a Veszprém–Szeged mérkőzésen

– a lépéshiba megítélésének nehézségei: látni nem lehet, érezni kell(ene)

– lehet játékvezetői törekvés a döntetlen?