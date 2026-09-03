Nemzeti Sportrádió

Olasz Kupa: elherdálta kétgólos előnyét, mégis simán továbbjutott a Palermo

V. H. L.V. H. L.
2026.09.03. 20:23
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Gabriel Strefezza szerezte a meccs első gólját (Fotó: Getty Images)
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Mantova Olasz Kupa Hellas Verona Cagliari Palermo
Három perc alatt kiegyenlítette a hazai pályán játszó Palermo első félidőben szerzett kétgólos előnyét a Mantova, de az utolsó huszonöt percben szerzett három találatával a vendéglátó csapat jutott a labdarúgó Olasz Kupa 3. fordulójába.

A Serie B-ben eddig hibátlan két csapat, a Palermo és a Mantova találkozott a szicíliai nagyvárosban azzal a céllal, hogy beverekedje magát az Olasz Kupa legjobb tizenhat csapata közé. A házigazdák hamar megszerezték a vezetést, a brazil csatár, Gabriel Strefezza gólját a francia középpályás, Claudio Gomes készítette elő. A szünetre már kétgólos előnnyel mehettek a dél-olaszok, a félidő ráadásában Antonio Palumbo tizenegyesből növelte a fórt. A második félidő elején Francesco Ruocco és Rachid Kouda révén három perc alatt ledolgozta hátrányát a vendégcsapat, ám a 70. percben Joel Pohjanpalo, az utolsóban Dennis Johnsen is betalált, így a rózsaszín-feketék jutottak a nyolcaddöntőbe – a hosszabbításban a finn csatár tette fölényessé győzelmet. 5–2

OLASZ KUPA
2. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Palermo–Mantova 5–2
Később
21.00: Cagliari–Hellas Verona (Tv: Arena4)

 

Mantova Olasz Kupa Hellas Verona Cagliari Palermo
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