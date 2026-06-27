Maratoni kajak-kenu Eb: Csépe Panna ezüst-, Matkovics Lili Sára bronzérmes

Csépe csütörtökön a rövid körös versenyben is második volt, míg Matkovics két napja negyedik lett, pénteken pedig másodikként végzett az U23-as korosztályban.
Az ifjúságiaknál második lett Kolozsvári Lili, Zatykó Panka kajak páros, illetve harmadik a Gyenei Tamás, Budai Barnabás kenus kettes.
KAJAK-KENU
MARATONI EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI
Férfiak
K–1 (29.8 km)
Európa-bajnok: Mads Pedersen (Dánia) 2:07:15.95 óra
2. Jon Vold (Norvégia) 2:07:17.81
3. Philip Knudsen (Dánia) 2:09:19.67
…5. Kékesi Árpád 2:10:51.39
Noé Bálint nem ért célba.
C–1 (22.6 km)
Európa-bajnok: Mateusz Borgiel (Lengyelország) 1:47:53.33 óra
2. Rui Lacerda (Portugália) 1:48:51.08
3. Ricardo Coelho (Portugália) 1:48:52.28
4. Laczó Dániel 1:51:35.40
Pluzsik Mihály nem ért célba.
Nők
K–1 (26.2 km)
Európa-bajnok: Anna Sletsjöe (Norvégia) 2:05:23.67 óra
2. Csépe Panna 2:05:25.97
3. Katerina Mílová (Csehország) 2:05:36.96
…9. Sinkó Panna 2:15:13.49
C–1 (15.4 km)
Európa-bajnok: Ljudmila Babak (Ukrajna) 1:21:08.85 óra
2. Daniela Cociu (Moldova) 1:21:22.51
3. Matkovics Lili Sára 1:21:46.63
…5. Kisbán Zsófia 1:22:59.34