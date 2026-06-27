Maratoni kajak-kenu Eb: Csépe Panna ezüst-, Matkovics Lili Sára bronzérmes

Csépe csütörtökön a rövid körös versenyben is második volt, míg Matkovics két napja negyedik lett, pénteken pedig másodikként végzett az U23-as korosztályban.

Az ifjúságiaknál második lett Kolozsvári Lili, Zatykó Panka kajak páros, illetve harmadik a Gyenei Tamás, Budai Barnabás kenus kettes.

KAJAK-KENU

MARATONI EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI

Férfiak

K–1 (29.8 km)

Európa-bajnok: Mads Pedersen (Dánia) 2:07:15.95 óra

2. Jon Vold (Norvégia) 2:07:17.81

3. Philip Knudsen (Dánia) 2:09:19.67

…5. Kékesi Árpád 2:10:51.39

Noé Bálint nem ért célba.

C–1 (22.6 km)

Európa-bajnok: Mateusz Borgiel (Lengyelország) 1:47:53.33 óra

2. Rui Lacerda (Portugália) 1:48:51.08

3. Ricardo Coelho (Portugália) 1:48:52.28

4. Laczó Dániel 1:51:35.40

Pluzsik Mihály nem ért célba.

Nők

K–1 (26.2 km)

Európa-bajnok: Anna Sletsjöe (Norvégia) 2:05:23.67 óra

2. Csépe Panna 2:05:25.97

3. Katerina Mílová (Csehország) 2:05:36.96

…9. Sinkó Panna 2:15:13.49

C–1 (15.4 km)

Európa-bajnok: Ljudmila Babak (Ukrajna) 1:21:08.85 óra

2. Daniela Cociu (Moldova) 1:21:22.51

3. Matkovics Lili Sára 1:21:46.63

…5. Kisbán Zsófia 1:22:59.34