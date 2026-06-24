Negyvenhat magyar szerepel a maratoni kajak-kenu Eb-n

Öt év után visszatérnek Romániába maratoni kajak-kenu sport legjobbjai, akkor, 2021-ben világbajnokságnak adott otthont Pitesti. A mostani kontinensviadalon a felnőttek mellett a parasportolók, az U23-as és ifjúsági versenyzők egyaránt próbára tehetik magukat, összesen 25 ország 351 versenyzője küzd meg az érmekért, a magyar küldöttség a spanyolok után második legnagyobb, 46 fővel.

A felnőttmezőnyben 19 honfitársunkért szoríthatunk, köztük a legeredményesebb a kajakos Boros Adrián a maga 13 Európa-bajnoki érmével (2 arany, 5 ezüst, 6 bronz).

A legnagyobb hiányzónk a kétszeres világjátékok-győztes, kilencszeres világ- és 11-szeres Európa-bajnok kajakos, Kiszli Vanda, ebben nincs meglepetés, már tavasszal bejelentette, hogy idén nem versenyez.

A program csütörtökön a rövid programos versennyel kezdődik, pénteken a parasportolóké a főszerep, szombaton a klasszikus maratoni egyes, míg vasárnap a páros versenyszámokat rendezik meg.

KAJAK-KENU

MARATONI EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI

Felnőttválogatott

Kajak

Férfiak

Rövid kör: Noé Bálint, Sellyei Csanád. K–1: Noé, Sellyei. K–2: Boros Adrián, Erdélyi Tamás; Kolozsvári Brúnó, Aradi Bátor Gergő

Nők

Rövid kör: Csépe Panna, Sinkó Panna. K–1: Csépe, Sinkó. K–2: Csépe, Sinkó; Reisz Janka, Tokai Zsófia

Kenu

Férfiak

Rövid kör: Pluzsik Mihály, Laczó Dániel. C–1: Pluzsik, Laczó. C–2: Laczó, Bakó Tamás; Besenyei Ádám, Pálfalvi Viktor Gyula

Nők

Rövid kör: Matkovics Lili Sára, Kisbán Zsófia. C–1: Matkovics, Kisbán. C–2: Kisbán, Zagyvai Borka

Para szakág

Férfiak

KL2: Kiss Tibor, KL3: Ignácz Attila, Bencze János. VL2: Báber Richárd

Nők

VL1: Baranyai Réka. VL3: Molnárné Tóth Julianna