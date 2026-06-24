Nemzeti Sportrádió

Negyvenhat magyar szerepel a maratoni kajak-kenu Eb-n

K. B.K. B.
2026.06.24. 17:36
null
Boros Adrián (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
maratoni kajak-kenu kajak-kenu Boros Adrián
Felnőttválogatottunk csütörtökön kezdi meg szereplését a Pitesti-ben zajló maratoni Európa-bajnokságon.

Öt év után visszatérnek Romániába maratoni kajak-kenu sport legjobbjai, akkor, 2021-ben világbajnokságnak adott otthont Pitesti. A mostani kontinensviadalon a felnőttek mellett a parasportolók, az U23-as és ifjúsági versenyzők egyaránt próbára tehetik magukat, összesen 25 ország 351 versenyzője küzd meg az érmekért, a magyar küldöttség a spanyolok után második legnagyobb, 46 fővel.

A felnőttmezőnyben 19 honfitársunkért szoríthatunk, köztük a legeredményesebb a kajakos Boros Adrián a maga 13 Európa-bajnoki érmével (2 arany, 5 ezüst, 6 bronz).

A legnagyobb hiányzónk a kétszeres világjátékok-győztes, kilencszeres világ- és 11-szeres Európa-bajnok kajakos, Kiszli Vanda, ebben nincs meglepetés, már tavasszal bejelentette, hogy idén nem versenyez.

A program csütörtökön a rövid programos versennyel kezdődik, pénteken a parasportolóké a főszerep, szombaton a klasszikus maratoni egyes, míg vasárnap a páros versenyszámokat rendezik meg.

KAJAK-KENU
MARATONI EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI
Felnőttválogatott
Kajak
Férfiak
Rövid kör: Noé Bálint, Sellyei Csanád. K–1: Noé, Sellyei. K–2: Boros Adrián, Erdélyi Tamás; Kolozsvári Brúnó, Aradi Bátor Gergő
Nők
Rövid kör: Csépe Panna, Sinkó Panna. K–1: Csépe, Sinkó. K–2: Csépe, Sinkó; Reisz Janka, Tokai Zsófia
Kenu
Férfiak
Rövid kör: Pluzsik Mihály, Laczó Dániel. C–1: Pluzsik, Laczó. C–2: Laczó, Bakó Tamás; Besenyei Ádám, Pálfalvi Viktor Gyula
Nők
Rövid kör: Matkovics Lili Sára, Kisbán Zsófia. C–1: Matkovics, Kisbán. C–2: Kisbán, Zagyvai Borka
Para szakág
Férfiak
KL2: Kiss Tibor, KL3: Ignácz Attila, Bencze János. VL2: Báber Richárd
Nők
VL1: Baranyai Réka. VL3: Molnárné Tóth Julianna

 

maratoni kajak-kenu kajak-kenu Boros Adrián
Legfrissebb hírek

Kajak-kenu: júliusban jön az utánpótlás vb-je és Eb-je

Utánpótlássport
2026.06.20. 15:53

Válogatottunk két arany-, három ezüst- és négy bronzérmet gyűjtött a kajak-kenu Eb záró napján

Kajak-kenu
2026.06.14. 17:13

Kajak-kenu Eb: két ezüst és egy bronz az olimpiai páros számokban

Kajak-kenu
2026.06.14. 13:10

Kajak-kenu Eb: Kőhalmi Emese győzött 1000 méteren, Lucz Anna ezüstérmes lett 200-on

Kajak-kenu
2026.06.13. 16:22

A kajak négyes 500-on Európa-bajnok lett; Kopasz Bálint ezren második

Kajak-kenu
2026.06.13. 13:19

Varga Ádám futamgyőzelemmel döntős 500 méteren a kajak-kenu Eb-n

Kajak-kenu
2026.06.12. 17:41

Kajak-kenu Eb: Juhász és Kőhalmi is döntős 1000 méteren

Kajak-kenu
2026.06.12. 10:50

Férfi kajakban és női kenuban szerepelhetünk legjobban az Eb-n

Kajak-kenu
2026.06.10. 15:54
Ezek is érdekelhetik