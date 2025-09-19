Nemzeti Sportrádió

Elindult a Tisza-tó aktív víziturisztikai fejlesztése

2025.09.19. 18:17
Fotó: kajakkenusport.hu
kajak-kenu létesítmény-fejlesztés Tisza-tó
Csaknem 700 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével elindult „A Tisza-tó aktív víziturisztikai fejlesztése - Jász-Nagykun-Szolnok vármegye” című projekt, a fejlesztés során Tiszafüredtől Abádszalókig hat vízitúra megállóhely fejlesztésével erősítik meg a térség víziturisztikai hálózatát.

A Széchenyi Terv Plusz program keretében zajló projekt megvalósításáért felelős hattagú konzorcium vezetője a Magyar Kajak-Kenu Szövetség – írja a kajakkenusport.hu. A 2027 végéig tartó fejlesztés keretében a Kérész Központ mellett, a szintén tiszafüredi Kajak-Kenu Pontot, az abádszalóki Tisza-tó strandot és a szintén abádszalóki Lőrinc-ligetet újítják fel, illetve a tiszaszőlősi Aranyosi Kikötőnél és a tiszaderzsi Kárász Kikötőnél az üzemeltető partnerekkel közösen teremtik meg a biztonságos ki- és beszállás lehetőségét.

 

