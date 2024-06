Csipes Ferenc: Szó sem volt molesztálásról, pláne nem abúzusról

Kozák Danuta ittas edző által elkövetett „verbális molesztálásról” írt, s úgy fogalmazott: „Csipes Ferenc kb. 3 hete bomlasztja és idegeli a tájékoztatót megnyert csapathajók versenyzőit, beleértve a sajátjait és a saját lányát is.”

Az ügyet vizsgálta az MKKSZ, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága is. A szövetség ideiglenesen felfüggesztette Csipes Ferencet, a MOB és az államtitkárság pedig azt közölték: elítélik a megfélemlítés minden formáját.

Később Kozák Danuta elfogadta Csipes Ferenc klubjának, a Honvédnak a bocsánatkérését, a szakember felfüggesztését pedig megszüntették, ám Csipes a Magyar Nemzetnek részletesen elmesélte a történteket.

„Amikor szerda este kilenc óra felé bementem a szolnoki edzőtábor társalgójába, hogy vacsorázzak és a kollégáimmal együtt meccset nézzünk, Kozák Danuta már ott gyúratott. A jelenléte azért lepett meg, mert a csapat többi tagjának kedd és csütörtök a gyúratás napja. Mint később kiderült, Dana egyedül élvezi azt a privilégiumot, hogy az ő kedvéért a masszőrünk, Klenyán Tamás akár hétvégén és szerdán is leutazik Szolnokra – emlékezett vissza a május 22-i estére Csipes Ferenc. – Beszélgetésbe elegyedtünk, amiből aztán szakmai vita kerekedett. Megkérdezte, hogy akkor másnap tényleg négyes edzés lesz-e, mire azt feleltem, igen, miként te is tudod, kipróbáljuk Fojt Sárival a hajót. Felhoztam továbbá az ismert kifogásomat, hogy egyesben nem versenyzett, edzeni pedig nem jár le hozzánk, ezért nem tudom, milyen formában van, anélkül viszont nem lehet négyest építeni. Úgy éreztem, Danuta provokál engem. Szó szót követett, a vita lezárásaként kétségtelenül vállalhatatlan sértést vágtam Danuta fejéhez, amiért most a nyilvánosság előtt is elnézést kérek. Minden egyéb viszont csúsztatás, szemtanúk is igazolhatják, hogy szó sem volt molesztálásról, pláne nem abúzusról. Aki ismer, pontosan tudja, hogy nem ilyen vagyok. Azt pedig végképp nem értettem, hogy a szövetség mire föl függesztett fel, úgymond tiltott el a munkától átmenetileg” – tette hozzá a szakember, akit arról is kérdeztek, részeg volt-e, amikor az ominózus eset történt.

„Nem titok, hogy esténként szeretek meginni egy-két pohár bort. Ennek azonban semmi köze sincs a történtekhez, ha nem iszom egy kortyot sem, ugyanúgy kifakadok a vita hatására. Nem az bánt, hogy Danuta ország-világ elé tárta a dolgot, hanem az, hogy valótlanságot írt. Azért zártam le nem éppen úriemberként a vitát, mert az összes szakmai alapú felvetésemre gúnyosan válaszolt” – mondta Csipes Ferenc, aki 2008-ban kezdett el Kozák Danutával dolgozni, aki akkor negyedik számú kajakos volt, de négy év alatt két olimpiai aranyérmet nyert.

„A nálam eltöltött évek során minden edzésünket feljegyezte, és meg is kérdezte, mit miért csinálunk. Nyilván már akkor azt tervezte, hogy külön, a férjével fog dolgozni. A mai napig az én edzéstervemből él” – jegyezte meg Csipes Ferenc, aki azért ragaszkodott ahhoz, hogy az egyes válogatója megelőzze a kettesét és a négyesét, mert így igazságos, s mindig az egyesben nyújtott teljesítmény volt a válogatás alapja.

„A szövetség újabban ezzel szakítani akar és egyértelműen a Kozák, Csipes, Gazsó, Bodonyi összetételű négyest favorizálta már az ősszel is. Amikor megkérdeztem, ugyan miért, azt a választ kaptam, mert Kozák és Bodonyi már olimpiai bajnok, Tokióban is bizonyítottak. Azaz három éve… Ezen az alapon Kőbán Ritát, Janics Natasát és Kovács Katalint is berakhatnám a hajóba, mert ők is bizonyítottak már eleget. A múltból nem lehet megélni, minden évben teljesíteni kell. Én tényleg csak azt kértem, hogy mindenki, így Danuta is mutassa meg magát egyesben. Komolyan gondolja bárki is, akkora marha vagyok, ha hatszoros olimpiai bajnokként jó formában lenne, akkor kihagynám a négyesből? Megmondtam neki, ha egyesben ott van az első négy között, akkor én fogok könyörögni neki, hogy induljon Tamival párosban és üljön be a négyesbe. Az azonban nem járja, hogy valós egyesbeli teljesítmény nélkül kerüljön be bárki a négyesbe, aminek a felkészítéséért én felelek. Márpedig ha azzal kezdődik a válogató, hogy négyesben győz a Kozák, Csipes, Gazsó, Bodonyi hajó, pláne, ha ezután kettesben Csipes és Kozák nyer, akkor egyesben Danutának el sem kellett volna indulnia” – fejtette ki Csipes Ferenc, aki határozottan kijelentette, hogy lányával sem kivételezett, hiszen Tamara minden idők legjobb eredményét lapátolta csütörtökön.

„Ki merem jelenteni, párosban az élmezőnyből bármelyik kajakost ki tudná tolni az olimpiára, de nekem a legjobb kettest és négyest kell megtalálnom. Tisztelem, becsülöm Danutát, hogy két gyerek után is visszatért, de az igazságtalan, hogy Tamara farvizén akart kijutni az olimpiára” – húzta alá Csipes Ferenc, aki elárulta, az egyesről és a Gazsó, Csipes duó megbontásáról jelenleg nincs értelme beszélni, de ha a jövő heti Európa-bajnokságon a négyes nem a várakozásoknak megfelelően teljesít, másokkal is kipróbálják a hajót, akár Kozák Danutával is, ám jelölt még a Kozákot megelőző Lucz Anna is.