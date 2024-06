Csipes Ferenc csapata üzenetet küldött

Először volt „kénytelen” a nagy nyilvánosság elé lépni a nemrég kirobbanó botrány óta Kozák Danuta és Csipes Ferenc. No meg a többi érintett, a Csipes edzette női kajakosok, Gazsó Alida Dóra, Fojt Sára és Pupp Noémi és a mesteredző lánya, Tamara. Merthogy a hét eleje óta ez a kvartett is megjelent a kajak négyesek nevezési listáján – az idei első, tájékoztató versenyen Szolnokon még Pupp és Fojt helyett a más edzővel készülő Kozák (Somogyi Béla) és Hadvina Dóra (Hadvina Gergely) ült a hajóban.

A szegedi válogatóversenyen csütörtökön rendezték meg a női K–1 500 méteres versenyt, amely hagyományosan az adott év világversenyeire nevezendő négyes összetételét is meghatározza. Persze, az eredmény mellett Kozák és Csipes Ferenc zaklatásos ügye és a versenyző közösségi médiában közzétett bejegyzése miatt (amely alapján a mesteredző „bomlasztja” a négyest) a sokat eldöntő futam mellett a sok mindent eldöntő nagyjából két percen kívül történteket is árgus szemekkel figyelte mindenki.

Az üzenet egyértelmű volt.

A szakember megálmodott négyesének tagjai kiválóan teljesítettek, a negyedik Lucz Anna 362 ezredmásodperccel volt gyorsabb Puppnál, Fojt harmadik, Gazsó második lett.

A kajak-kenuban hivatalos világrekordot nem tartanak nyilván, de az olimpiákon, vb-ken, kontinenstornákon, világkupaversenyeken valaha mért legjobb idő Aimee Fisher nevéhez fűződik (1:46.19 perc, 2024. 05. 12., Szeged).

Csipes Tamara 1:45.536-ot ment. Még Gazsót is hajóhosszal verte meg.

A mesteredző négyese a célba érést követően, még a hajóból kiszállás előtt egymás nyakába borult, lánya „csapatkapitányként” intézett néhány szót a többiekhez. A hatodik helyen célba érő Kozák Danuta eközben a csónakház végéig lapátolt – nem megszégyenülve, nem megfutamodva, hanem leginkább (rá jellemző módon) a média kereszttüzét elkerülve. Az ünnepélyes eredményhirdetésre aztán Csipes Ferenc is megjelent, ha már a dobogóra csak az ő versenyzői fértek fel, a fotók kedvéért fel is állt melléjük, kezeivel szívecskét formált vagy éppen mutató- és középső ujjával V-t formált – hogy mi volt a jelentése, „béke” vagy „győzelem”, mindenki döntse el magának… Mindenesetre az üzenet egyértelműnek tűnt: egységesek vagyunk, ez a mi csapatunk.

A kérdésekre azonban korántsem adtak választ az események. Kezdve azzal, hogy Csipes és Gazsó lett benevezve a pénteki K–2 500 méterre, információink szerint viszont az sem elképzelhetetlen, hogy utóbbi helyett Kozák lesz a páros vezérevezőse. Csipes Ferenc az Indexnek úgy nyilatkozott, csak a szövetség nyomására valósulhat meg az utóbbi forgatókönyv, szerinte viszont nemes egyszerűséggel „nem fog”. Az eredményhirdetés után pedig Gazsó is tanácstalanul adott választ az újságíróknak, ő sem tudja, milyen felállásban áll rajthoz a páros vagy éppen a négyes. A Magyar Kajak-kenu Szövetség tájékoztatása szerint ez akár egy órával a futam előtt is változhat. Egy biztos: a teljesítmények alapján Csipes Tamara és Gazsó Dóra lesz a két egyéni indulónk Párizsban.

VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED

Kajak. Férfiak. 200 m. K–1:

1. Birkás Balázs (MVM Szeged) 34.453 másodperc,

2. Kovács M. (Vasas) 35.353,

3. Havasi (TFSE) 35.603.

női K–1 500 m

1. Csipes Tamara (Budapesti Honvéd SE) 1:45.536 p

2. Gazsó Alida Dóra (Budapesti Honvéd SE) 1:47.132

3. Fojt Sára (Kovács Katalin Akadémia) 1:48.130

női C–1 200 m

1. Kiss Ágnes (MVM Szegedi VSE) 45.765 mp

2. Takács Kincső (Graboplast Győri VSE) 45.827

3. Balla Virág (Ferencváros) 45.883