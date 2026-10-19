Jet-ski-vb: Jászai Csongor arany-, Kasza György ezüstérmes lett

Jászai Csongor a Ski GP4 kategóriában aranyérmet, Kasza György pedig a Runabout GP1-ben ezüstérmet nyert az olaszországi Olbiában rendezett jet-ski-világbajnokságon.
A hazai szövetség hétfői közleménye szerint az idén Európa-bajnok Jászai a vb-címével rendkívül eredményes évet zárt, amelynek során tizenkét nemzetközi futamon állt rajthoz, ezek közül kilencet megnyert, és valamennyi időmérő edzésen ő bizonyult a leggyorsabbnak.
A Runabout GP1 idei első, sanghaji fordulójában mindhárom futamon győztes Kasza az olaszországi fináléban ugyan elsőként ért célba, ám a versenyigazgatóság utólag feltételezett pályalevágás miatt kétkörös büntetéssel sújtotta, ezzel nemcsak a viadal, hanem a vb-pontverseny végeredménye is változott. A magyar csapat óvott, de a szankció érvényben maradt, így Kasza az olbiai fordulót az ötödik helyen zárta, összetettben pedig ezüstérmesként végzett.
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