Jet-ski-vb: Jászai Csongor arany-, Kasza György ezüstérmes lett

A hazai szövetség hétfői közleménye szerint az idén Európa-bajnok Jászai a vb-címével rendkívül eredményes évet zárt, amelynek során tizenkét nemzetközi futamon állt rajthoz, ezek közül kilencet megnyert, és valamennyi időmérő edzésen ő bizonyult a leggyorsabbnak.



A Runabout GP1 idei első, sanghaji fordulójában mindhárom futamon győztes Kasza az olaszországi fináléban ugyan elsőként ért célba, ám a versenyigazgatóság utólag feltételezett pályalevágás miatt kétkörös büntetéssel sújtotta, ezzel nemcsak a viadal, hanem a vb-pontverseny végeredménye is változott. A magyar csapat óvott, de a szankció érvényben maradt, így Kasza az olbiai fordulót az ötödik helyen zárta, összetettben pedig ezüstérmesként végzett.

Kasza György a pódium második fokán (Fotó: Magyar Jet-ski-szövetség)