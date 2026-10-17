„Jó lesz újra látni a srácokat” – Szélig Viktor ellenfélként várja a Volán látogatását

14. csapatként csatlakozott az ICEHL-hez a HC Milano, amelynél a magyar és a fehérvári hokiszurkolók által jól ismert Szélig Viktort nevezték ki sportigazgatónak. A magyar szakember egy már megkezdett projekthez csatlakozott, miközben a csapat korántsem ideális körülmények között kezdte az idényt, hiszen az első nyolc találkozóját idegenben vívta meg, csupán a múlt hétvégén költözhetett be új otthonába, a Fiera Ice Arenába.



„Ha egy héttel korábban beszélünk, azt mondtam volna, kis túlzással több időt töltünk Ausztriában, mint Olaszországban – mondta Szélig Viktor. – Az előző hétvégén végre beköltözhettünk az arénába, így már kezdjük kicsit otthonosan érezni magunkat. Érdekes élmény volt, sok kihívással az első hazai hétvége, de jó volt itthon játszani, a közönség is lelkes volt. Még ha az eredmények nem is úgy alakultak, ahogy terveztük, akkor is nagyszerű élmény volt.”



Szélig Viktor (Imago Images)

Az Innsbruck 4–1-es sikerével elvitte mind a három pontot az új milánói otthonból, míg az olasz rangadón a Bolzano hosszabbításban nyert. Utóbbi találkozót követően az internetre jó néhány videó felkerült, amelyen a két együttes szurkolói az utcán összetűzésbe keveredtek.



„Különleges mérkőzés volt a Bolzano elleni, ez egy elég régi és éles rivalizálás Olaszországban. Sajnálatos, hogy ez megtörtént, a rendőrséget is bevonták, felelősségre vonják az érintetteket. Ez az incidens az utcán történt, mi mindent megtettünk, és a jövőben is megteszünk hogy aki ideutazik, jól érezze magát és remek élményekkel gazdagodjon. A találkozón fantasztikus hangulat volt, az olasz televíziós partnernél rekordnézettséget hozott, reméljük, inkább erről szólnak a hírek a jövőben is.”



A HC Milano újoncként repülőrajtot vett, az első hat mérkőzéséből mindössze egyet veszített el – Budapesten a Ferencváros győzte le –, ám az utóbbi négy találkozón mindössze egy pontot szerzett. Szélig Viktor szerint mivel az első nyolc mérkőzésüket idegenben kellett lejátszaniuk, sejthető volt, hogy a sok utazás előbb-utóbb negatívan hat az együttesre, a fáradtsággal pedig jöttek a sérülések is. E téren a szombati és vasárnapi ellenfél, a Hydro Fehérvár AV19 sem áll jól. A magyar sportvezető szempontjából különleges hétvége következik, hiszen a milánói megbízatása előtt tíz éven át volt a Volán általános igazgatója.



„Kíváncsi vagyok, jó lesz újra látni a srácokat, hogyan teljesítenek. Mindkét csapatban bőven van még potenciál, nagyon várom ezt a két találkozót. Úgy hallottam, Székesfehérvárról is sok szurkoló érkezik erre a két bajnokira, remélem, mindenki jól érzi magát a városban, valamint a csarnokban, és szívesen térnek vissza. Ez az egyik célunk, hogy olyan klub legyünk, amelyhez szívesen érkeznek a vendégszurkolók.”



Fehérvári vágyak: több gól, kevesebb kiállítás

Erdély Csanád (Fotó: Kovács Péter)

A Volán nem várja jó formában az olaszországi hétvégét, az elmúlt négy mérkőzésen mindössze két pontot szerzett. A magyar együttes szerezte a legkevesebb gólt a ligában, valamint az emberelőnyős és hátrányos mutatókban is az utolsók közé tartozik. A hétvége kérdése lehet, melyik gárda tud előbb kijönni a hullámvölgyből.



„Van néhány terület, ahol gyorsan kell fejlődnünk, például a speciális egységeknél, az elmúlt mérkőzéseken nem ment jól ebben a műfajban. Ha emberelőnyben vagyunk, az nem azt jelenti, hogy kevesebbet kell korcsolyáznunk, hanem többet, nekünk kell először odaérni a kipattanókra. Jóval kevesebb kiállítást szabad összeszednünk. A Milano támadópotenciálja jelentős, az első két sorát meg kell próbálnunk semlegesíteni" – mondta Erdély Csanád.