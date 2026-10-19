Nemzeti Sportrádió

Superman vagy Josh Allen? Nézze meg az NFL-játékhét leghihetetlenebb játékát – VIDEÓ

CS. M.CS. M.
2026.10.19. 13:37
Josh Allen megállíthatatlan (Fotó: Getty Images)
Címkék
VIDEÓ NFL Josh Allen
Mint ismert, a Buffalo Bills fantasztikus meccsen 33–30-ra megverte a Las Vegas Raiderst idegenben az NFL-alapszakasz 6. játékhetén, így már 5–1-es mérleggel rendelkezik. A meccs legnagyobb játékát a liga egyik legjobb irányítójának tartott, 2024-ben MVP-címet nyerő, idén is a díj legnagyobb favoritjának számító Josh Allen hozta össze: úgy tűnt, szokásához híven futni fog, miután összeomlott körülötte a zseb, ehelyett egy cseppet sem megszokott mozdulatot választva inkább a célterületre hajította a labdát Keon Coleman felé. A végeredmény? Touchdown!

NFL, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
Green Bay Packers–Dallas Cowboys 23–13 (7–0, 10–0, 3–7, 3–6)
Korábban játszották
Jacksonville Jaguars–Houston Texans 31–34 (0–7, 14–10, 7–14, 10–3)
New England Patriots–New York Jets 26–19 (7–3, 10–0, 0–10, 9–6)
Tampa Bay Buccaneers–Pittsburgh Steelers 19–26 (3–0, 10–3, 3–0, 3–16, 0–7) – hosszabbítás után
Philadelphia Eagles–Carolina Panthers 14–25 (0–3, 7–7, 0–3, 7–12)
Atlanta Falcons–Chicago Bears 23–31 (0–14, 7–7, 0–7, 16–3)
Indianapolis Colts–Tennessee Titans 20–26 (0–0, 13–0, 0–6, 7–20)
New York Giants–New Orleans Saints 27–34 (7–0, 3–10, 0–17, 17–7)
Cleveland Browns–Baltimore Ravens 13–10 (0–10, 0–0, 3–0, 10–0)
Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 16–18 (3–3, 6–6, 0–3, 7–6)
Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers 22–6 (9–3, 10–0, 0–3, 3–0)
Las Vegas Raiders–Buffalo Bills 30–33 (7–3, 6–10, 0–10, 17–10)
KÉSŐBB
Kedd
2.15: San Francisco 49ers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Pénteki eredmény
Denver Broncos–Seattle Seahawks 17–14 (0–3, 14–0, 0–0, 0–11, 3–0) – hosszabbítás után

Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Detroit Lions, Miami Dolphins, Minnesota Vikings

 

 

VIDEÓ NFL Josh Allen
Legfrissebb hírek

NFL: még az elejtett touchdownok is belefértek, a Packers megverte a Cowboyst a Lambeau Fielden – videó

Amerikai sportok
6 órája

NFL: az Arizona a Chargers után a Ramst is legyőzte

Amerikai sportok
14 órája

NFL: a Cleveland a Baltimore, a Tennessee az Indianapolis ellen fordított és nyert

Amerikai sportok
16 órája

NFL: hosszabbításban győzte le a címvédőt, nagy sikert aratott a Broncos – videó

Amerikai sportok
2026.10.16. 09:24

Amerikából jöttem: oké, ilyen Super Bowlt akarunk látni!

Amerikai sportok
2026.10.14. 20:46

A Buffalo Bills leküzdötte az egyik démont, amely évek óta az útjában állt

Amerikai sportok
2026.10.13. 12:49

Josh Allen és a Buffalo hosszabbítás után húzta be az MVP-k csatáját Los Angelesben – videó

Amerikai sportok
2026.10.13. 07:27

A 49ers egy mezőnygóllal verte a címvédőt az idény eddigi legjobb meccsén, továbbra is hibátlan – videó

Amerikai sportok
2026.10.12. 06:07