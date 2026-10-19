Superman vagy Josh Allen? Nézze meg az NFL-játékhét leghihetetlenebb játékát – VIDEÓ
NFL, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
Green Bay Packers–Dallas Cowboys 23–13 (7–0, 10–0, 3–7, 3–6)
Korábban játszották
Jacksonville Jaguars–Houston Texans 31–34 (0–7, 14–10, 7–14, 10–3)
New England Patriots–New York Jets 26–19 (7–3, 10–0, 0–10, 9–6)
Tampa Bay Buccaneers–Pittsburgh Steelers 19–26 (3–0, 10–3, 3–0, 3–16, 0–7) – hosszabbítás után
Philadelphia Eagles–Carolina Panthers 14–25 (0–3, 7–7, 0–3, 7–12)
Atlanta Falcons–Chicago Bears 23–31 (0–14, 7–7, 0–7, 16–3)
Indianapolis Colts–Tennessee Titans 20–26 (0–0, 13–0, 0–6, 7–20)
New York Giants–New Orleans Saints 27–34 (7–0, 3–10, 0–17, 17–7)
Cleveland Browns–Baltimore Ravens 13–10 (0–10, 0–0, 3–0, 10–0)
Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 16–18 (3–3, 6–6, 0–3, 7–6)
Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers 22–6 (9–3, 10–0, 0–3, 3–0)
Las Vegas Raiders–Buffalo Bills 30–33 (7–3, 6–10, 0–10, 17–10)
KÉSŐBB
Kedd
2.15: San Francisco 49ers–Washington Commanders (Tv: Arena4)
Pénteki eredmény
Denver Broncos–Seattle Seahawks 17–14 (0–3, 14–0, 0–0, 0–11, 3–0) – hosszabbítás után
Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Detroit Lions, Miami Dolphins, Minnesota Vikings