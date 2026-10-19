Nemzeti Sportrádió

Ez aztán a „brazil kör”: Paquetá csodagólt lőtt a Bahiának – videó

V. H. L.V. H. L.
2026.10.19. 15:40
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Paquetának volt mit ünnepelnie... (Fotó: AFP)
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Lucas Paquetá brazil Série A Flamengo Bahia
Nem akármilyen gólt szerzett Lucas Paquetá, a Flamengo középpályása a Bahia ellen: a 67-szeres brazil válogatott játékos előbb mellel, majd fejjel és jobbal bűvészkedett a labdával, mielőtt a kapuba lőtt. A vasárnap este Salvadorban rendezett bajnoki mérkőzést 3–0-ra a Série A riói címvédője nyerte, s ezzel továbbra is az élen áll.

 

Lucas Paquetá brazil Série A Flamengo Bahia
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