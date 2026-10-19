Ez aztán a „brazil kör”: Paquetá csodagólt lőtt a Bahiának – videó

Nem akármilyen gólt szerzett Lucas Paquetá, a Flamengo középpályása a Bahia ellen: a 67-szeres brazil válogatott játékos előbb mellel, majd fejjel és jobbal bűvészkedett a labdával, mielőtt a kapuba lőtt. A vasárnap este Salvadorban rendezett bajnoki mérkőzést 3–0-ra a Série A riói címvédője nyerte, s ezzel továbbra is az élen áll.

Lucas Paquetá é futebol arte, dança e arte em movimento https://t.co/z4ScM5ucH2 — FUTEMENTALES (@FUTEMENTALES) October 18, 2026