Ez aztán a „brazil kör”: Paquetá csodagólt lőtt a Bahiának – videó
Nem akármilyen gólt szerzett Lucas Paquetá, a Flamengo középpályása a Bahia ellen: a 67-szeres brazil válogatott játékos előbb mellel, majd fejjel és jobbal bűvészkedett a labdával, mielőtt a kapuba lőtt. A vasárnap este Salvadorban rendezett bajnoki mérkőzést 3–0-ra a Série A riói címvédője nyerte, s ezzel továbbra is az élen áll.
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