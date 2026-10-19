Nemzeti Sportrádió

Kylian Mbappé nagy fölénnyel lett az idény legjobbja az Onze Mondial szavazásán

K. Zs.K. Zs.
2026.10.19. 14:38
Kylian Mbappé ebben az idényben is termel, vasárnap két gólt szerzett a Sevilla ellen (Fotó: Getty Images)
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Luis Enrique Onze Mondial Kylian Mbappé
Kylian Mbappét választották meg a 2025–2026-os európai labdarúgóidény legjobbjának a patinás francia szaklap, az Onze Mondial olvasói, az idén neki jár az Onze d'Or.

Az Onze Mondial hétfői közlése szerint több mint kétmillió voks érkezett be, majdnem minden második (48.2 százalék) Kylian Mbappéra. A Real Madrid nagy fölénnyel nyerő csatára mögött Joao Neves (11.9, PSG) és Hvicsa Kvarachelia (10.8, PSG) fért fel a dobogóra, utánuk Lamine Yamal (9.7%, FC Barcelona), a tavaly nyerő Ousmane Dembélé (7.5, PSG), továbbá Harry Kane (4.4, Bayern München), Michael Olise (2.9, PSG), Vitinha (2.8, PSG), Declan Rice (1.1, Arsenal), Bruno Fernandes (0.7, Manchester United) és William Saliba (0.0, Arsenal) következik.
 


A legtöbbször (4) Lionel Messi érdemelte ki az elismerést, Michel Platini és Zinédine Zidane egyaránt három alkalommal nyert. Mbappé eddig háromszor jutott el a harmadik helyig, a mostani az első győzelme.

Az 1976-ban Onze-ként alapított, 1989 óta – a két lap fúziója nyomán – Onze Mondial néven havonta megjelenő francia szaklap a kezdetektől megválasztja az év (2010-től az idény) legjobb, Európában játszó labdarúgóját, 1991-től már a legjobb edzőt is.

Az edzőknél a tavaly is nyerő, a PSG-t Bajnokok Ligája-diadalra vezető Luis Enrique végzett az első helyen (62.4 százalék) az Aston Villával Európa-ligát nyerő Unai Emery (16.9%) és a Lenst a BL-be vezető, nyáron a Crystal Palace-hoz igazoló Pierre Sage (12.9%) előtt.
 

 

Luis Enrique Onze Mondial Kylian Mbappé
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