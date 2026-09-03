Habib Maiga is bekerült a Ferencváros Európa-liga-keretébe

A zöld-fehérek honlapjának csütörtöki híre alapján a névsorban ott van az elefántcsontparti Habib Maiga is, aki Hajnal Tamás sportigazgató szerint sérülése után hamarosan meccsterhelést is kap az NB III-as csapatban, ami fontos, mert szükségük van egy ilyen profilú játékosra.

A kimaradók között van a válogatott Ötvös Bence, aki február óta sérüléssel küzd, valamint a Borbély Balázsnál tétmérkőzésen még nem szereplő szélső, Nagy Barnabás.

„A szakmai stábbal együtt az a véleményünk, hogy sikerült olyan keretet kialakítani az Európa-liga főtáblájára, amely megfelelően egyben van, és minden poszton megvagyunk minőségben és mennyiségben is ahhoz, hogy sikeresek lehessünk a ránk váró találkozókon. Az új érkezők mellett ott vannak a B-listán azok a fiatalok is, akik folyamatosan játéklehetőséget kapnak a vezetőedzőtől. A keretet nézve megvannak a megfelelő emberek ahhoz, hogy a ránk váró mérkőzéseken tudjunk reagálni, bármilyen kihívás is vár ránk” – jelentette ki Hajnal Tamás.

A népligetiek szeptember 17-én Glasgow-ban a Celtic vendégeként kezdik meg a főtáblás küzdelmeket.

A kvalifikáció során a szerb Vojvodina, a holland Twente, a lengyel Górnik Zabrze és a török Trabzonspor csapatán is veretlenül túljutó zöld-fehér gárda sorozatban nyolcadszor szerepelhet valamelyik európai kupasorozat főtábláján és egymást követő harmadik idényben a második legrangosabbnak számító Európa-ligában, amelyben legutóbb a nyolcaddöntőig menetelt.

A Ferencváros El-kerete

Kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Radnóti Dániel, Varga Ádám

Hátvédek: Botka Endre, Cadu, Gómez Mariano, Lakatos Csongor, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré

Középpályások: Daniel Arzani, Bagi Ádám, Matús Bero, Veljko Birmancsevics, Corbu Máriusz, Naby Keita, Jonathan Levi, Madarász Ádám, Habib Maiga, Nagy Ádám, Callum O’Dowda, Philippe Rommens, Kristoffer Zachariassen

Támadók: Lenny Joseph, Franko Kovacevic, Lisztes Krisztián, Szabó Szilárd, Varga Zétény, Bamidele Yusuf

Az FTC alapszakasz-menetrendje

Szeptember 17., csütörtök

Celtic FC (skót)-Ferencvárosi TC 21.00

Október 15., csütörtök

Ferencvárosi TC-FC Viktoria Plzen (cseh) 21.00

Október 22., csütörtök

Ferencvárosi TC-SCU Torreense (portugál) 18.45

November 5., csütörtök

AC Milan (olasz)-Ferencvárosi TC 18.45

November 26., csütörtök

Ferencvárosi TC-NK Celje (szlovén) 21.00

December 10., csütörtök

KKS Lech Poznan (lengyel)-Ferencvárosi TC 21.00

Január 21., csütörtök

Ferencvárosi TC-Juventus (olasz) 18.45

Január 28., csütörtök

TSG 1899 Hoffenheim (német)-Ferencvárosi TC 21.00