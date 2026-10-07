A Magdeburg Lengyelországban nyert BL-csoportrangadót

A Kielce és a Magdeburg is két győzelemmel kezdte a csoportkört, így az egymás elleni mérkőzésük csoportrangadónak számított, és a győztes nagy lépést tett afelé, hogy megnyerje a kvartettet. Aleks Vlah és Benoit Kounkoud találataival kétszer is előnybe került a Kielce, ám ezt követően a Magdeburg magához ragadta az irányítást. A lengyelek ugyan a gyors betöréseikkel veszélyeztettek, de ez nem volt elég, és a Magdeburg a szünetben kétgólos előnnyel vonult pihenőre.

A Kielcének a szünet után is nehézséget jelentett a fegyelmezett német védelem feltörése, a Magdeburg viszont a Kristjánsson, Magnússon, Claar hármas vezérletével szórta a gólokat, ez a trió 29 találatig jutott (30–35). A két csapat jövő szerdán is összecsap, akkor Németországban.

A Paris Saint-Germain hozta a papírformát, 11 gólos különbséggel múlta felül a Celjét, a szlovén csapat így továbbra is pont nélkül szerénykedik a C-csoport utolsó helyén. A vesztes félnél Aljus Anzic kilenc gólig jutott.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

Paris Saint-Germain (francia)–RK Celje (szlovén) 46–35 (25–16)

Ld: Elisson, Prandi 7-7, Maras 6, ill. Anzus 9, Kljucanin 6, Mazej, Hurtado Vergara 4-4



F-CSOPORT

Industria Kielce (lengyel)–SC Magdeburg (német) 30–35 (17–19)

Ld: Vlah 8, Bos 6, Kounkoud 4, ill. G. Kristjánsson, Ó. Magnusson 11-11, Claar 7

KORÁBBAN

A-CSOPORT

Partizan Beograd (szerb)–Veszprém 26–37 (12–17)

D-CSOPORT

Kristianstad (svéd)–GOG (dán) 32–37 (14–17)

Ld: Adalsteinsson 10, Höghielm 7, Frend-Öfors, Selin, Biel Nielsen 4-4, ill. Tonnesen 7, Lykke 6, Pellas, O. Jakobsen, I. Persson 4-4

F-CSOPORT

HC Kriens-Luzern (svájci)–Kolstad (norvég) 34–32 (19–16)

Ld: Je. Müller 10, Bilik 7, Sipic, Ju. Müller 6-6, ill. Jeppsson 8, Ask, E. Jakobsen 5-5