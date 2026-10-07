Farkas Johanna és Suba Sára remeklésével nyert a Metzingen – kézilabdakörkép

A liga honlapja szerint Győri Barbara 13 védésével az SU Neckarsulm hazai pályán 31–28-ra nyert a Göppingen ellen. Csíkos Luca háromszor, Szabó Anna egyszer volt eredményes a Thüringer HC-ban, amely házigazdaként 30–30-as döntetlent játszott a címvédő HSG Blomberg-Lippe csapatával.

A Bajnokok Ligája-győztes Metz HB odahaza 33–31-re nyert a címvédő Brest Bretagne ellen a francia női liga rangadóján. Albek Anna sérülés miatt nem játszott a hazaiaknál, Vámos Petra ezúttal nem szerzett gólt. Szabó Edina vezetőedző csapata, a – Vác elleni Európa-liga-selejtező visszavágójára készülő – Saint-Amand HB otthonában 31–24-re nyert a Toulon Métropole Var HB ellen.

Afentáler Sára egy góllal, Janurik Kinga öt védéssel járult hozzá a Corona Brasov 35–22-es sikeréhez az újonc és sereghajtó CSU Stiinta Politehnica Bucuresti otthonában a román női élvonalban. Korsós Dorina két találatával a Rapid Bucuresti hazai pályán 29–25-re nyert az SCM Ramnicu Valcea ellen. Kuczora Csenge négy góljával a CSM Bucuresti 30–23-ra győzött a HC Dunarea Braila otthonában.

Debre Viktor vezetőedző együttese, a címvédő Dunaszerdahely házigazdaként 33–29-re nyert a DHC Slavia Praha ellen a szlovák–cseh közös bajnokságban, a Doprastav Ligában. Farkas Júlia hat, Élő Beatrix négy, Bánfai Kíra és Molnár Korinna három-három, Komlós Eszter egy góllal járult hozzá a HC DAC sikeréhez.