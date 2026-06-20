Nemzeti Sportrádió

Hosszabbított válogatott csatárával az FTC jégkorongcsapata

2026.06.20. 15:36
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Mihalik András (elöl) (Fotó: Kovács Péter)
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FTC Mihalik András jégkorong
Mihalik András a következő szezonban is az osztrák jégkorongligában (ICEHL) érdekelt FTC-Telekom játékosa lesz.

A 23 éves csatár tavaly érkezett a zöld-fehérekhez Debrecenből. 48 mérkőzésen 15 pontot (7 gól, 8 gólpassz) szerzett, amivel ő lett a Ferencváros legponterősebb magyar hokisa. Az olasz Pustertal Wölfe ellen mesterhármast ütött, ezzel ő az első hazai játékos, aki az FTC színeiben triplázott az ICEHL-ben.

Mihalik a tavalyi elit vb-n játszott, a cseheknek és a dánoknak gólt ütött, az idei vb-csapatba viszont nem került be.

„Azért döntöttem a maradás mellett, mert Magyarországon egyedülálló lehetőség az, hogy az osztrák bajnokságban lehessen játszani. Ebben a ligában gyorsabban kell dönteni a pályán, gyorsabban történnek az események, hasonló egy A-csoportos világbajnoksághoz” – jegyezte meg Mihalik.

 

FTC Mihalik András jégkorong
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