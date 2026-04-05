A Fehérvár negyedszer is kikapott az elődöntőben az osztrák hokiligában

Élet-halál mérkőzés várt a Volánra vasárnap délután, hiszen a Graz az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban 3–0-ra vezetett, azzal az osztrákok azzal a tudattal utaztak Székesfehérvárra, hogy ha nyernek, bejutnak az ICEHL döntőjébe.

Persze a Fehérvár nem először várhatott ilyen szituációban egy találkozót már ebben az idényben, elég csak az alapszakasz utolsó fordulójára gondolni, ahol az FTC ellen a legjobb tízbe kerülés volt a tét, vagy a rájátszáskvalifikációban, ahol a Béccsel szemben kellett pályahátrányból kiharcolna a negyeddöntős szereplést.

A Graz elleni párharc eddigi három összecsapásán bár sokszor tudta tartani a lépést a Fehérvár, összességében nem érdemtelen az osztrákok előnye. De a Volán ebben a rájátszásban már párszor rácáfolt a papírformára, és ezúttal sem feltett kézzel léptek jégre a kék-fehérek. Igaz, a helyzetüket nem könnyítette meg, hogy az előző mérkőzéshez képest Stipsicz Bence ugyan visszatért, de Hári János betegség miatt nem léphetett jégre.

Ahogy a széria eddigi minden találkozóján, ezúttal is a 99ers kezdett jobban, de ezúttal nem tudtak a vendégek akkora nyomást kifejteni Rasmus Reijola kapujára, mint korábban. Így sem maradtunk grazi lehetőségek nélkül, Michael Schiechl valamint Nico Feldner is tesztelte Reijolát. A túloldalon két és fél percet kellett várni az első próbálkozásra, Horváth Donát lövését könnyedén hárította a Maxime Lagacét helyettesítő Nicolas Wieser. A folytatásban mezőnyben kiegyenlített játék zajlott, de a kapu előtt veszélyesebb volt a 99ers, Lukas Haudum, valamint Paul Stapelfeldt is megcsengette a kapuvasat. Öt perccel a szünet előtt Ole Andersen lőhetett ígéretes helyről, de fölé szállt a kísérlete. A játékrész hajrájában Mihály Ákost küldték ki a játékvezetők, de a második harmadra áthúzódó előnyt kibekkelte a Fehérvár.

A középső etapban is stabil volt eleinte a Fehérvár, sőt talán veszélyesebb is mint az első húsz percben. Ennek ellenére a 24. és a 31. perc között háromszor is betalált a Graz. Először Kasper Kotkansalo kék vonalas bombája akadt be, majd Lukas Haudum értékesített egy kipattanó korongot. Bár ezt követően Stipsicz Bence megindulásában volt veszély, emberelőnyben ismét beköszönt a 99ers, és ismét egy kipattanó okozta a Volán vesztét, ezúttal Pauk Huber találta meg a Reijoláról lecsorgó pakkot először.

Nehéz helyzetből, háromgólos hátrányból várhatta az utolsó játékrészt a Fehérvár, de ez nem szegte a hazai játékosok kedvét, próbáltak menni a szépítésért. Öt perc eltelte után Anze Kuralt vezetésével indult el egy kontra, de a szlovén csatár lövését védte a kapus. Pár perccel később már Kuralt nyerte kettejük párharcát, a lecsorgó pakk ezúttal a Volánnak kedvezett, szépítettek a kék-fehérek. Már-már elkezdtek feléledni a magyar remények, de aztán emberelőnyben kapott gólt a Fehérvár, kettő az egy ellen fordulhatott a Graz, Michael Schiechl pedig Reijola lábai között lőtt a kapuba. Ment előre a Fehérvár, de már nem maradt több lőpor a tárban, az osztrákok a végén még üres kapura belőtték az ötödiket is. A Graz 4–0-s összesítéssel jutott be az ICEHL döntőjébe, a Fehérvér idénye véget ért.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–GRAZ 99ERS (osztrák) 1–5 (0–0, 0–3, 1–2)

Székesfehérvár, 4907 néző. V: A. Huber, Ofner, Bedynek (mindhárman osztrákok), Muzsik

FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, Messner / Stipsicz (1), Campbell / Kiss R., Horváth Donát / Falus – Archibald, Richards, Cheek / Erdély (1), Kulmala, Kuralt 1 / Mihály, Németh K., Gerlach / Ambrus Cs., Terbócs, Magosi. Edző: Ted Dent

GRAZ: Wieser – Hora (3), Bailen (1) / Brunner (1), Zündel / Kotkansalo 1, Reiner / Stapelfeldt, Krainz – Roy (1), Currie, Conley / P. Huber 1 (1), Haudum 1, Swaney / Ganahl (1), Schiechl 2, Collins / Moosbrugger, Vela (1), Feldner. Edző: Daniel Lacroix

Kapura lövések: 27–37

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 2/1

A négy győzelemig tartó párharc végeredmény: 4–0 a Graz javára

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Bárcsak még nagyobb ellenállást tudtunk volna adni a Grazcal szemben, talán az első három mérkőzés volt a kulcs, a másodikon és a harmadikon a játékvezetők is kicsit átvették az irányítást, 17 kiállítást kaptunk két meccs alatt. Gratulálok a Graznak, megérdemeltem jutottak tovább.

Daniel Lacroix: – Tudtuk, hogy mindenre elszánt ellenféllel találkozunk, szerettük volna olyan jól kezdeni, ahogy eddig is tettük a párharcban. Ugyan nem sikerült korán gólt szereznünk, de mondtam a srácoknak, legyenek türelmesek. A második harmadra feljavultunk, talán az utóbbi időszak legjobb játékrészét produkáltuk.